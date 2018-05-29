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DAÜ ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 denetimlerinden geçiyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) dünyanın en büyük belgelendirme ağı IQ Net’in de üyesi olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Odaklı Yönetim Sistemi tarafından belgelendirilmek üzere denetimlerden geçiyor.

DAÜ ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 denetimlerinden geçiyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) dünyanın en büyük belgelendirme ağı IQ Net’in de üyesi olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Odaklı Yönetim Sistemi tarafından belgelendirilmek üzere denetimlerden geçiyor.

29 Mayıs 2018 Salı 22:45
DAÜ ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 denetimlerinden geçiyor

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DAÜ ISO 9001:2015 VE ISO 10002:2014 DENETİMLERİNDEN GEÇİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) dünyanın en büyük belgelendirme ağı IQ Net’in de üyesi olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Odaklı Yönetim Sistemi tarafından belgelendirilmek üzere denetimlerden geçiyor. Söz konusu yönetim sistemlerini kurma, yürütme, revize etme, uygulanmasını sağlama, üst yönetime rapor verme ve denetim koordinasyonunu sağlama görevlerini üstlenen DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi öncülüğünde, 29 Mayıs 2018 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlük Binası Senato Salonu’nda gerçekleştirilen açılış toplantısı ile denetimler başladı.

Söz konusu toplantıya DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) KKTC Müdürü Kemal Kızıltan, TSE Baş Denetçisi Mehmet Ali Göksel, DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Müdürü Hasan Kavaz, Eğitmen ve Danışman Latif Sakar ile kalite birim temsilcileri de katıldı.

Açılış toplantısında söz alan TSE Baş Denetçisi Göksel, 2001 yılından beridir TSE’nin bütün birimlerinde çalıştığını ifade ederek, 2014 yılından itibaren ise baş araştırmacı ve baş denetçi olarak görev yaptığını vurguladı. Göksel, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak herkese denetimlerde başarılar diledi. Prof. Dr. Tanova açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’nün 1979 yılında Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak kurulduğu tarihten itibaren kaliteye büyük önem verdiğine dikkat çekti. DAÜ’nün dış denetimlere ve akreditasyonlara her zaman önem verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Tanova, bu sayede DAÜ’nün uluslararası akreditasyon ile üyeliklere sahip olduğunu ve dünya listelerinde yer almayı başardığını aktardı. DAÜ’nün ISO 9001:2008 ve ISO 10002:2014 belgelerini aldıktan sonra bu yıl  ISO 9001:2015 ve  ISO 10002:2014  standartlarına göre tekrardan değerlendirmeden geçtiğini belirten Prof. Dr. Tanova, bundan sonra hedeflerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda değerlendirmeden geçmek olduğunu aktardı. Prof. Dr. Tanova, herkese özverili çalışmaları ve standartlara verdiği değerden dolayı teşekkürlerini iletti.  

TSE KKTC Müdürü Kemal Kızıltan ise amaçlarının var olan kaliteyi daha da yukarıya taşımak olduğunu belirterek, üç gün boyunca DAÜ’nün tüm birimlerinin saha gezileri ve grup toplantıları ile denetleneceğini ve ardından sonuçların açıklanacağını belirtti.

TSE Temsilcileri 29 – 31 Mayıs tarihleri arasında birim temsilcileriyle gruplar halinde biraraya gelip, hazırlanan dökümantasyonların denetimlerini gerçekleştirecekler. Grup toplantıları dışında saha gezilerine de çıkacak olan TSE Temsilcileri, her birimin yerinde işleyişini görme ve denetleme şansına da sahip olacaklar. Denetimler 31 Mayıs 2018 Perşembe günü, saat 15.30’da, DAÜ Rektörlük Binası Senato Salonu’nda gerçekleştirilecek olan değerlendirme ve kapanış sunumu ile sona erecek. TSE tarafından belgelendirilecek olan DAÜ birimlerinin sahip olacağı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgeleri 36 ülkede tanınma özelliğini de taşıyor.   

Not: Haberle ilgili DAÜ TV tarafından hazırlanan görüntülere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://doguakdeniz-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/medyamerkezi_radyo_emu_edu_tr/EdpHHRjG2pVHsRBYDf4nH7wB5WC2f_OL2DDm3Lj85XnYgg?e=cwvX2L

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