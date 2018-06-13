banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93505
ALTIN
194.554
DOLAR
4.6211
STERLİN
6.2259
EURO
5.4478
Shahin teminatı karşılayamadı
SHAHİN TUTUKLU YARGILANACAK
Lokmacı'da uyuşturucu operasyonu
LOKMACI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Tecavüzcü tutuklu yargılanacak
TECAVÜZCÜ TUTUKLU YARGILANACAK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

DAÜ ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 denetimleri tamamlandı

DAÜ ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 denetimleri tamamlandı

13 Haziran 2018 Çarşamba 22:00
DAÜ ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 denetimleri tamamlandı

banner277
DAÜ ISO 9001:2015 VE ISO 10002:2014 DENETİMLERİ TAMAMLANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünyanın en büyük belgelendirme ağı IQ Net’in de üyesi olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi tarafından belgelendirilmek üzere geçtiği denetimleri tamamladı. Söz konusu yönetim sistemlerini kurma, yürütme, revize etme, uygulanmasını sağlama, üst yönetime rapor verme ve denetim koordinasyonunu sağlama görevlerini üstlenen DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen denetimler DAÜ Rektörlük Binası Senato Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile sona erdi.

Kapanış toplantısına, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) KKTC Müdürü Kemal Kızıltan, TSE Baş Denetçisi Mehmet Ali Göksel, DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Müdürü Hasan Kavaz, Eğitmen ve Danışman Latif Sakar, DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı ile kalite birim temsilcileri katıldı.

Denetimler Başarıyla Tamamlandı

Kapanış toplantısında söz alan TSE Baş Denetçisi Göksel, tetkikin sona erdiğini belirterek katılım ve özverili çalışmalarından dolayı herkese teşekkürlerini iletti. Yönetim Sistemi’nin sonu olmayan bir süreç olduğu üzerinde duran Göksel, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerinin başarıyla tamamlandığını vurguladı. DAÜ’nün birimlerinin çeşitli denetimlerden geçtiğine değinen Göksel, DAÜ’nün, önümüzdeki yıl Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği konularında da ISO sertifikasyonları alması için gerekli çalışmaları yapacağına inandığını vurguladı.

TSE KKTC Müdürü Kemal Kızıltan, denetimlerin yapıldığı süre içerisinde DAÜ’ye göstermiş olduğu misafirperverlik için teşekkür ederek, denetimler süresince kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerini başarıyla tamamladıklarını aktaran Kızıltan, DAÜ’nün çok güzel bir ekibe sahip olduğunun altını çizdi. Başarının ekip işi olduğuna değinen Kızıltan, “Bayrağımızın DAÜ’de dalgalanmasından dolayı gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ olarak akreditasyonlara ve dış denetimlere büyük önem verdiklerini belirterek amaçlarının iyi bir şekilde insan yetiştirmek olduğunu vurguladı. Tüm kurumların en iyi standartlarda olmasını sağlamanın görevleri arasında olduğunu aktaran Prof. Dr. Osam, tüm birimlerin ciddi bir şekilde konuyu ele aldığından bahsetti. Prof. Dr. Osam başta DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Müdürlüğü olmak üzere herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurucu Rektör Akpınar, mezunlara seslendi
Kurucu Rektör Akpınar, mezunlara seslendi
KAÜ’de yatay geçiş başvuruları başladı
KAÜ’de yatay geçiş başvuruları başladı
DAÜ ATAUM Yönetim Kurulu Prof. Dr. Necdet Osam'ı ziyaret etti
DAÜ ATAUM Yönetim Kurulu Prof. Dr. Necdet Osam'ı ziyaret etti
DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden uluslararası sanat projesi
DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden uluslararası sanat projesi
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Eroğlu ve Ekibi, Kamu-Sen’i Ziyaret Etti!
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Eroğlu ve Ekibi, Kamu-Sen’i Ziyaret Etti!
DP Heyeti KTAMS’ı Ziyaret Etti!
DP Heyeti KTAMS’ı Ziyaret Etti!
Tıp-iş Başkanı Varış, Kamu Sağlık Merkezlerindeki Güvenlik Eksikliklerinin Giderilmesini İstedi!
Tıp-iş Başkanı Varış, Kamu Sağlık Merkezlerindeki Güvenlik Eksikliklerinin Giderilmesini İstedi!
Özçınar,Mevlevi, Zümrütköy ve Akçay’ı Ziyaret Etti!
Özçınar,Mevlevi, Zümrütköy ve Akçay’ı Ziyaret Etti!
Yeşilırmak’ta yangın
Yeşilırmak’ta yangın
Arter, TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaret etti
Arter, TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaret etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim