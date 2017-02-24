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24 Şubat 2017 Cuma 08:27

DAÜ ISO 9001:2008 Ve Iso 10002:2014 Denetimlerinden Tam Not Aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Odaklı Yönetim Sistemi tarafından akredite edilmek üzere geçtiği denetimlerden tam not aldığı bildirildi.

DAÜ ISO 9001:2008 Ve Iso 10002:2014 Denetimlerinden Tam Not Aldı
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Odaklı Yönetim Sistemi tarafından akredite edilmek üzere geçtiği denetimlerden tam not aldığı bildirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen denetimler, DAÜ Rektörlük Binası Senato Salonu’ndaki kapanış toplantısı ile sona erdi. 

Kapanış toplantısına, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) KKTC Müdürü Kemal Kızıltan, TSE Baş Denetçisi Rıza Buğra Alp, Giray Okumuş, DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Müdürü ve Kalite Yönetim Temsilcisi Hasan Kavaz ve kalite birim temsilcileri katıldı.

Açıklamada, ISO belgelerine sahip olmanın kalitenin tescillenmesi açısından son derece önem taşıdığına vurgu yapıldı.

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