DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden iki yeni yüksek lisans programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde “Diplomasi ve Çatışma Yönetimi” ile “İnsan Kaynakları Yönetimi” başlıklı iki yeni yüksek lisans programı açıldı.



DAÜ’den yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan programlar, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için başvuru kabul etmeye başladı.



DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu programlara lisans diplomasına sahip öğrencilerin 15 Eylül’e kadar http://grad.emu.edu.tr adresinden başvuru yapabileceği bildirildi

