DAÜ İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ DÜNYA ÇAPINDA EĞİTİM VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ​İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İEF), uluslararası akademik kadrosuyla yeni öğretim yılına hazır. 1986 yılında İşletme ve Ekonomi alanlarındaki iki lisans programı ile öğrenci alımına başlayan ve o tarihte 40 olan öğrenci sayısını bugün 2,500'ün üzerine çıkaran İEF, Fakülte ve Fakülteye bağlı İşletme ve Finans Yüksek Okulu tarafından 16 Lisans, 6 Yüksek Lisans ve 4 Doktora programını öğrenime sunuyor. Öğrencilerinin %10'u Kuzey Kıbrıs'tan, %45'i Ortadoğu, Afrika, Orta Asya ve Balkanlar ile diğer %45'i ise Türkiye'den gelen İEF; 40'ın üzerinde tam zamanlı ve 30'dan fazla yarı zamanlı fakülte üyesi ve 35 araştırma görevlisi ile hizmet veriyor. Misyonunun eğitim odaklı yönünün bilinci içerisinde tüm programlarına yenilik ve mükemmellik getirmek için uğraş veren İEF; bu doğrultuda projeler, vaka çalışmaları, grup çalışmaları ve sınıf içi tartışmalar gibi interaktif öğretim yöntemlerinin kullanımını teşvik ediyor.

“Öğrenciler Aktif Öğreniyor”

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, “Öğrenciler aktif öğrenenler haline gelmelidir” felsefesini destekliyor. Böylece öğrencilerin sadece pasif dinleyenler değil, aynı zamanda interaktif yöntemlerle derslere katılımcı olmalarını sağlıyor. Bu nedenle büyük dersliklerin kullanımından kaçınarak, öğrencilerini etkin öğretim elde edebilecekleri sınıflara yerleştirmeye özen gösteriyor. Tüm akademik birimleri, öğrencileri için doğrudan ziyarete ve yardıma her zaman hazır durumda bulunuyor. Programlarda öğrenim gören öğrencilerin özel öğrenme çıktılarına ilaveten, mezun olduklarında iletişim becerilerine, analitik ve problem çözücü kabiliyetlere, etik konularda farkındalığa, bilgi teknolojisi uygulamaları hakkında tecrübeye ve küresel sorunları anlama kapasitesine sahip olmaları amaçlanıyor.

KKTC ve Türkiye’nin Önde Gelen Fakültesi

İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nde dört bölüm bulunuyor: İşletme Bölümü; geleceğin yöneticilerine analitik beceri kazandırmanın yanında üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, bilgi yönetimi ve stratejik planlama gibi alanları da kapsayan geniş bir yelpazedeki bilgileri sağlamayı amaçlıyor. İşletme Bölümü’ne bağlı Kamu Yönetimi Lisans Programı da öğrencilerin çağdaş kamu hizmetlerinin niteliğini kavramalarına ve bu hizmetlerin sunumuyla ilgili eleştirel düşünceler geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü; öğrencilerinin siyasi karmaşıklığı artmakta olan dinamik bir dünyayı anlamaya ve çözümlemeye katkıda bulunmalarına hazırlıyor. Ekonomi Bölümü; mezunlarının iktisadi ilkeler hakkında sağlam temellere sahip olmasını, hızla küreselleşen bir dünya ekonomisinde analitik becerilerle donanmış olmalarını ve ekip çalışması yapma kapasitelerinin geliştirilmiş olmasını hedefliyor. Bankacılık ve Finans Bölümü de öğrencilerine geniş bir sosyal bilimler ders müfredatı ile desteklenen profesyonel bilgi ve kabiliyetleri geliştirmeye odaklı programlar sunuyor. Medya, özel ve kamu kuruluşları tarafından otorite sayılmakta olan DAÜ İEF’in düzenli olarak alanlarındaki bilgi ve görüşlerine başvuruluyor. Ticaret ve Sanayi Odaları ve diğer paydaşlar ile çeşitli ortak projeleri de birlikte yürütüyor.

Uluslararası İş İmkanı

DAÜ İEF, teori ve pratiğin birlikte entegre edildiği yüksek kalitede eğitim verme taahhütü ile öğrencilerine kariyerlerindeki başarı için ihtiyaç duyacakları uygulanabilir bilgi ve becerileri sağlıyor. Uluslararası akademik kadrosu, çok kültürlü öğrenci kitlesi, ulusal ve uluslararası iş çevreleri ile olan kuvvetli bağlantıları ve uluslararası ortaklar ile kurulmuş olan akademik ilişkileri ile küresel bir ekonominin ihtiyaç duyduğu uygun bir öğrenme ortamı sağlayan DAÜ İEF; küresel alana odaklanarak ulusal ve uluslararası iş piyasalarında istihdam edilebilirliğe katkıda bulunuyor. DAÜ İEF mezunları, hem özel hem de kamu sektörlerinde istihdam edilirken, bazıları ise ileri akademik çalışmalara devam ediyor. DAÜ İEF, aynı zamanda AACSB International, EFMD: European Foundation for Management Development, ECPR: European Consortium for Political Research, ve NIBS: Network of International Business Schools üyesidir.