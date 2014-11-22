Daü İletişim’in Uluslararası Konferansı Sona Erdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Barış için Araştırma ve İletişim Merkezi tarafından organize edilen 4. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı sona erdi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılan, “Barış İstiyorsanız, Adaleti Sağlayın” temalı uluslararası konferansta, toplam 17 oturumda 60 bildiri sunuldu.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, İletişim Fakültesi olarak barış konulu uluslararası konferanslar dizisinin dördüncüsünü başarıyla tamamlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Prof. Dr. İrvan, barış iletişimi konusunda çalışmaya ve yeni projeler üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi’nin, kuruluş amacına uygun çalışmalar yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.