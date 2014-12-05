DAÜ İletişim Mezunundan Ödüllerle Dolu Bir Kariyer

Sinema yazarı olarak başladığı yazarlık kariyerine 2005’te aldığı kararla reklam yazarı olarak devam eden Tüylüoğlu, kariyer basamaklarını tırmanarak kreatif direktörlük görevine getirildi.



Tüylüoğlu, ekibi ile birlikte Eylül ayı içerisinde katıldığı 26. Kristal Elma Yaratıcılık Festivali’nde ve Kasım ayı içerisinde Brand Week İstanbul kapsamında 9. kez düzenlenen 2014 MediaCat Felis ödüllerinde büyük başarı göstererek, 7 adet kristal büyük ödülüne ve 12 adet büyük felis ödülüne layık görüldü.



Coca – Cola, Vodafone, Pozitif, TEB ve Arçelik gibi firmalara yürüttükleri çalışmalar sonucu Kristal Elma ve Felis ödüllerine layık görülen Tüylüoğlu, 2005 yılında DAÜ Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra belli bir dönem sinema alanında sinema yazarlığı görevinde ve reklam şirketinde çalıştı. Tüylüoğlu, 2009 yılından itibaren ise C-Section’ın reklam yazarlığı görevini sürdürüyor. C-Section ajansı özellikle interaktif reklam alanında ön plana çıkarak birçok ünlü ve başarılı firmanın reklam çalışmalarını yürütüyor.