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Daü İletişim Fakültesi’nin Programı, Edunıversal’ın En İyi 200 Programı Arasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nin “İletişim ve Medya Çalışmaları” isimli tezli yüksek programı, küresel düzeyde yüksek lisans programlarını değerlendirme ve derecelendirme kuruluşu Eduniversal’ın 2013 – 2014 eğitim yılında en iyi iki yüz program arasına yer aldı.

Daü İletişim Fakültesi’nin Programı, Edunıversal’ın En İyi 200 Programı Arasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nin “İletişim ve Medya Çalışmaları” isimli tezli yüksek programı, küresel düzeyde yüksek lisans programlarını değerlendirme ve derecelendirme kuruluşu Eduniversal’ın 2013 – 2014 eğitim yılında en iyi iki yüz program arasına yer aldı.

02 Aralık 2014 Salı 13:11
Daü İletişim Fakültesi’nin Programı, Edunıversal’ın En İyi 200 Programı Arasında
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DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, üç yıldır en iyiler listesine girmeyi başaran bir yüksek lisans programına sahip olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Eduniversal’ın her yıl 31 farklı alanda verilen yüksek lisans programlarının en iyilerini belirlediğini belirten Prof. İrvan, iletişim alanında Avrasya ve Ortadoğu bölgesinden sadece 5 programın listeye girdiğini, bu beş programdan birinin de DAÜ İletişim Fakültesi yüksek lisans programı olduğunu ifade etti.

PROGRAMDAN 113 MEZUN VERİLDİ

Açıklamasında yüksek lisans programı hakkında bilgi de veren Prof. Dr. Süleyman İrvan, 1998 yılında öğrenci kabul etmeye başlayan programdan bugüne kadar 113 mezun verdiklerini, mezunlardan bazılarının doktoralarını da tamamlayarak bugün değişik üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Yüksek lisans programında halen 44 öğrencinin kayıtlı bulunduğunu belirten İrvan, bu öğrencilerin 10’unun TC ve KKTC uyruklu olduğunu, çoğunluğunun İran, Nijerya, Azerbaycan, Filistin, Ürdün, Zimbabve ve Kamerun gibi ülkelerden geldiklerini kaydetti.

İrvan, “Bu çok kültürlü yapı, verilen eğitimin uluslararası standartlarda olduğunun bariz bir göstergesidir” ifadesini kullandı.

“YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DA AKREDİTASYON SÜRECİNDE”

American Communication Association (ACA) tarafından başlatılan DAÜ İletişim Fakültesi akreditasyon sürecinin sadece lisans programlarını değil, yüksek lisans programlarını da kapsadığını belirten Süleyman İrvan, tezli İletişim ve Medya Çalışmaları yüksek lisans programı yanında, tezsiz Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisans programı ile tezsiz Dijital Medya ve Film yüksek lisans programlarının da akreditasyon sürecine alındığını ifade etti.

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