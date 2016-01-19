DAÜ İletişim Fakültesi Fotoğraf Sergisi Açılışı Yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinin İleri Düzey Fotoğrafçılık dersi kapsamında, ders hocası Mert Yusuf Özlük’ün danışmanlığında düzenledikleri fotoğraf sergisinin Gazimağusa ayağının açılışı DAÜ İletişim Fakültesi’nde yapıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sergi öncesi aynı dersin öğrencileri tarafından çekilen ve Gazimağusa’nın tarihi eserlerinden oluşan fotoğraf kareleri katılımcılarla paylaşıldı. Daha sonra eserleri sergilenen öğrencilere sertifikaları Fakülte Dekanı Doç. Dr. Ümit İnatçı ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı Temsilcisi Raşit Kutlu tarafından verildi.

18 öğrencinin toplamda 46 eserle katıldığı ve çarşamba gününe kadar izlenebilecek sergide satılacak olan fotoğrafların geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

Geçtiğimiz yıl kanser hastalığından yaşamını yitiren DAÜ İletişim Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Doç. Dr. Wilbert “Skip” Norman’a adanan serginin Lefkoşa’daki açılışı ise Cuma günü saat 17.30’da yapılacak. Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nde açılacak sergi, 26 Ocak Salı gününe kadar fotoğraf severlerin ziyaretine açık olacak.