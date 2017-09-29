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29 Eylül 2017 Cuma 12:25

DAÜ İle Warwick Üniversitesi Arasında İşbirliği...

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Warwick Üniversitesi, Warwick Üretim Grubu (WMG) ile birlikte yürütmekte olan Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi ile Mühendislik İşletme Yönetimi yüksek lisans programlarında elde edilen başarı ve programlara olan ilgi nedeniyle, DAÜ ve Warwick Üniversitesi temsilcileri bir araya geldi.

DAÜ İle Warwick Üniversitesi Arasında İşbirliği...
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Warwick Üniversitesi, Warwick Üretim Grubu (WMG) ile birlikte yürütmekte olan Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi ile Mühendislik İşletme Yönetimi yüksek lisans programlarında elde edilen başarı ve programlara olan ilgi nedeniyle, DAÜ ve Warwick Üniversitesi temsilcileri bir araya geldi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Warwick Üniversitesi Dış Temsilcilik Direktörü Michael Newton ile Dış Temsilcilik Program Müdürü Doç. Dr. Ahmet Er, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret etti. Ziyarette; DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nilgün Suphi ile WMG – DAÜ Program Yöneticisi Bakiye Yalınç da yer aldı.

PROGRAMLAR 10 YILA KADAR UZATILDI

Açıklamada şöyle denildi:

“İki üniversitenin işbirliğinde yürütülen yüksek lisans programlarının elde ettiği başarı üzerine iki gün boyunca çalışmalar yürüten temsilciler, programların 10 yıla kadar uzatılması kararı aldı. Warwick Üniversitesi, Warwick Üretim Grubu’nun (WMG) Mühendislik İşletme Yönetimi ile Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans (MSc) Programları, 2011 yılından bu yana DAÜ kampüsünde yürütülüyor ve öğrenci kabulü devam ediyor. WMG gerçek sanayi tecrübesi ile dünya standartlarında eğitim olanağı sağlıyor. Bu programlar adaylara dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde yüksek lisans derecesi elde etme imkanı sunuyor. Bu prestijli yüksek lisans (MSc) ve (PG Award) dereceleri DAÜ kampüsünde Warwick Üniversitesi’nden gelen deneyimli öğretim elemanları tarafından verilen derslerle bir akademik yılda tamamlanabiliyor. Ayrıca öğrencilere, iki dersi İngiltere`de Warwick Üniversitesi`nde veya Singapur, Malezya, Tayland, ile Çin’de alabilme seçeneği de sunuluyor. Programlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak için DAÜ kampüsündeki WMG-DAÜ Ofisi veya warwick.emu.edu.tr adresi ziyaret edilebiliyor.”

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