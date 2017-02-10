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10 Şubat 2017 Cuma 15:08

DAÜ İle Lefkoşa Türk Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

DAÜ İle Lefkoşa Türk Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında akademik, bilimsel, toplumsal, kültürel ve Lefkoşa İmar Planı Yenileme (Revizyon) konularında işbirliği protokolleri bugün imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, üniversite rektörlüğünde gerçekleştirilen törende protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza koydu.

Protokol ile, DAÜ ve LTB arasında bilimsel, toplumsal, kültürel ve akademik işbirliklerini geliştirmek, toplumsal konulara olan duyarlılığı güçlendirmek, toplum yararına ortak projeler geliştirmek ve karşılıklı çalışmaları teşvik etmek amaçlanıyor.

Protokol ile ayrıca, DAÜ Kentsel Araştırma Geliştirme Merkezi (KENT – AG) vasıtasıyla Lefkoşa İmar Planı’nın yenilenmesi yönünde çalışma ve danışmanlık hizmetleri de gerçekleştirilecek.

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Osam, üniversitelerin topluma fayda sağlayacak konularda üzerine düşen görevi yapması gerektiğini dile getirerek, göreve geldikleri günden itibaren bu doğrultuda çeşitli belediyeler ile işbirliğine gidildiğini vurguladı.

DAÜ’nün dünya sıralamasında yerini alan, bilimsel çalışmaların yanında toplumsal çalışmalara da önem veren bir üniversite olduğunu belirten Osam, LTB ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İmza töreninde hazır bulunan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı İlker Edip de, ülke genelinde birçok işin yerel yönetimler aracılığı ile çözümlendiğine dikkat çekerek, vatandaşın ilk uğrak yeri olan belediyeler ile gerçekleştirilen işbirliklerinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Edip, DAÜ’nün ülkenin kalkınmasına yönelik projeler içerisinde yer almaktan mutluluk duyacağını belirterek, bu bağlamda birçok çalışma içerinde olacağının ve kampüs dışına çıkarak da topluma fayda sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

İmza töreninde DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Yaşar Özden, Prof. Dr. Cem Tanova, Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş, DAÜ KENT – AG Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ile belediye personeli de hazır bulundu.

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