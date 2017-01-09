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09 Ocak 2017 Pazartesi 12:23

DAÜ İLE KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

DAÜ İLE KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
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DAÜ İLE KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bugün DAÜ Rektörlük makamında imzalanan protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güleç imza koydu.

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Osam, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin yeni kurulduğuna dikkat çekerek, programlarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul gördüğünü de aktardı. 

DAÜ’nün bilgi, deneyim ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirten Osam, söz konusu protokol ile her iki eğitim kurumu arasında eğitim, öğretim ve bilimsel alanda işbirliği olacağına dikkat çekti.

İsmail Güleç ise DAÜ gibi köklü bir eğitim kurumu ile işbirliği protokolü imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amaçlarının iyi bir üniversite olarak iyi öğrenci yetiştirmek olduğunu dile ifade eden Güleç,  DAÜ’nün rehberliğinden yararlanmaktan mutlu olduklarını vurguladı.

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