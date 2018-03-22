Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117840
ALTIN
168.079
DOLAR
3.9249
STERLİN
5.5484
EURO
4.8370
Girne'de sanal bet operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı
Girne'de sanal bet operasyonu! Çok...
Sapık Baba Tutuklandı
SAPIK BABA TUTUKLANDI
DİKKAT! YARIN 7 SAAT ELEKTRİK YOK
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
banner256
Flaş Haber
Sapık Baba Tutuklandı
Kapat

DAÜ İLE İTÜ-KKTC ORTAK SERTİFİKA PROGRAMI DÜZENLEYECEK

DAÜ İLE İTÜ-KKTC ORTAK SERTİFİKA PROGRAMI DÜZENLEYECEK

22 Mart 2018 Perşembe 13:18
DAÜ İLE İTÜ-KKTC ORTAK SERTİFİKA PROGRAMI DÜZENLEYECEK
banner238

BU AMAÇLA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI


 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) ortak sertifika programı düzenleyecek. Bu amaçla dün bir işbirliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza koydu.

Böylelikle “Proje ve Yapım Yönetimi Sertifika Programı” için adım atıldı.

OSAM 

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, İTÜ gibi önemli bir kuruluşla işbirliği yapacak olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti ve iki üniversite arasındaki kurumsal birlikteliğin artarak devam edeceğini kaydetti. 

KAYA

İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya da, DAÜ ile akademik ve kurumsal birlikteliğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, KKTC toplumuna ve ekonomik gelişime destek vermekten dolayı gururlu olduklarını vurguladı. 

Protokol kapsamında; DAÜ ile İTÜ-KKTC’nin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından ortaklaşa yürütülecek olan “Proje ve Yapım Yönetimi Sertifika Programı”nın gerçekleştirilmesi için mutabakata varıldı. 

Açılması öngörülen 6 modülün eğitimi İTÜ-KKTC ve DAÜ tarafından görevlendirilecek öğretim elemanları tarafından (üçer modül olmak üzere) eşit şekilde verilecek.

Her bir modülü başarılı bir şekilde tamamlayan ve tüm modüller tamamlandıktan sonra sınavı başarılı bir şekilde geçen katılımcılar DAÜ ve İTÜ-KKTC tarafından hazırlanan Proje ve Yönetimi Sertifikası’nı almaya hak kazanacak. 

Ayrı ayrı modülleri alan kişiler ise her bir modüle ilişkin “Başarı Belgesi” almaya hak kazanacak. 

Eğitimler DAÜ dersliklerinde gerçekleştirilecek. Ancak gerektiğinde İTÜ-KKTC derslikleri de kullanıma açık olacak. 

Ortak sertifika programı için imzalanan protokol, 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek.

DAÜ ve İTÜ-KKTC Ortak Sertifika Programı ile ilgili detaylı bilgiye DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi 630 2471 numaralı telefondan ulaşılabilir. 
 

Anahtar Kelimeler:
Ortak Sertifika Programı Düzenleyecek.Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: ”KKTC’NİN TANITILMASI İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇİLMELİ”
TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: ”KKTC’NİN TANITILMASI İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇİLMELİ”
Ayda Tilki anısına oynadılar
Ayda Tilki anısına oynadılar
Başkan Harmancı: Artı bir farkla, Lefkoşa farkında
Başkan Harmancı: Artı bir farkla, Lefkoşa farkında

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim