28 Temmuz 2017 Cuma 10:58

DAÜ ile Etiyopya Metec Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Etiyopya METEC (Metals and Engineering Corporation of the Federal Democratic Republic of Ethiopia) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.