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28 Temmuz 2017 Cuma 10:58

DAÜ ile Etiyopya Metec Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Etiyopya METEC (Metals and Engineering Corporation of the Federal Democratic Republic of Ethiopia) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

DAÜ ile Etiyopya Metec Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Etiyopya METEC (Metals and Engineering Corporation of the Federal Democratic Republic of Ethiopia) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre anlaşma, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevin Uğural ve METEC Başkan Yardımcısı General Tigabu Fetle tarafından imzalandı. Açıklamada şöyle denildi:

“Etiyopya’da milli gelirin %56’sını üreten kurum olan METEC, DAÜ Ekonomi Bölümü ile iki yıl önce irtibata geçerek ülkede çalışan bakan, müsteşar ve müdürlerin de aralarında olduğu en üst düzey kamu görevlilerinin DAÜ Ekonomi Bölümü’nden master ve doktora eğitimi almak istediklerini bildirmiş ve çalışmalar başlatılmıştı. Talep edilen programın çalışmaları iki yıl sürdü ve 22 - 25 Temmuz 2017 tarihleri arasında Addis Ababa’da ‘Etiyopya’nın Ekonomik Kalkınmasında Öncelikli Konular’ temalı atölye çalışması yapıldı. Atölye çalışmasına DAÜ’den iki yıldan beri projeyi yürüten Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevin Uğural, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar ve Türkiye’den iki profesör katıldı. Çalışma sonucunda METEC ve DAÜ arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre DAÜ Ekonomi Bölümü kendi master ve doktora programlarında verilen temel derslerin yanında doğrudan Etiyopya’nın ekonomik sorunlarının irdelenip çözüm önerileri üretecek özel dersler ve projelerle genişlettiği programlarına kamu görevlilerini kabul edecek.”

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