DAÜ ile Bologna Üniversitesi arasında yeni bir iş birliği protokolü daha imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Bologna Üniversitesi arasında ortaklaşa yürütülecek olan “Karşılaştırmalı Hukuk Sistemi ” tezsiz yüksek lisans programı alanında yeni bir iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, dün İtalya’da Bologna Üniversitesi’nde imzalanan işbirliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Bologna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Francesco Ubertini imza koydu. Bologna Üniversitesi ile geçmiş yıllarda öğrenci değişim programı ve akademik iş birliği alanlarında da mutabakat yapılmıştı.

Prof. Dr. Osam konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün üniversitemiz adına tarihi bir belgeye daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum. Dünya üniversiteleri arasında adı hep en önde yer alan Bolonya Üniversitesi ile varolan iş birliğimizi daha ileriye taşımak amacıyla yeni sözleşme imzalanmıştır. Rektör Prof. Dr. Francesco Ubertini ile imzalanan yeni sözleşme; üniversitemiz ve ülkemiz akademik hayatında bir mihenk taşı niteliğindedir. İş birliğinin geliştirilmesi ve ileriye taşınması adına, emek koyan tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İş birliği protokolü imza töreninde DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ve Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Arzu Alibaba da hazır bulundu.

