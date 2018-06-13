banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93505
ALTIN
194.554
DOLAR
4.6211
STERLİN
6.2259
EURO
5.4478
Shahin teminatı karşılayamadı
SHAHİN TUTUKLU YARGILANACAK
Lokmacı'da uyuşturucu operasyonu
LOKMACI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Tecavüzcü tutuklu yargılanacak
TECAVÜZCÜ TUTUKLU YARGILANACAK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden uluslararası sanat projesi

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden uluslararası sanat projesi

13 Haziran 2018 Çarşamba 21:47
DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden uluslararası sanat projesi

DAÜ GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ’NDEN ULUSLARARASI SANAT PROJESİ

Unusual Message”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 13 farklı ülkeden üniversitelerin, 70 dolayında akademisyen sanatçı ve tasarımcının çalışmalarından oluşacak “Unusual Message” (Sıradışı Mesaj) adlı uluslararası bir sanat projesine ev sahipliği yapıyor.

Proje kapsamında 10 adet obje belirlenip üniversitelere gönderilirken, her kurumun belirlemiş olduğu 6 kişilik sanatçı/tasarımcı öğretim üyesi birer obje seçerek eserlerini hazırlayacaklar.

Sanatçılardan, seçecekleri objeleri manipülasyonlarla, yeni ve şaşırtıcı fikirler kullanarak fantastik ve gerçeküstücü yeni anlamlara ve hikayelere dönüştürmeleri bekleniyor.

Katılımcıların 30 Haziran 2018 tarihine kadar gönderecekleri çalışmalar, DAÜ tarafından hazırlanacak basılı bir katalogda yer alacak. “Unusual Message” sanat projesi dünyanın farklı kıtaları ve kültürlerinden belirlenmiş katılımcı ülkelerin üniversitelerinin 2018 – 2019 Akademik Yılı’nda hazırlayacakları  uluslararası kapsamlı, ardışık sergilerle, dünyanın dört bir tarafından izleyicilerle buluşacak.

Koordinatörlüğünü Belçikalı sanatçı Prof. Martin R. Baeyens ve DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun birlikte yürüttüğü “Unusual Message” projesinin temel amacı dünyanın farklı kültürlerinden kurum ve sanatçıları bir araya getirerek geniş bir sanat ve tasarım ağı kurarak, ileride öğrenci-öğretim üyesi değişimleri ile sanat tasarım ortak projelerini de içeren geniş bir uluslararası iş birliği ortamı oluşturmaktır.

Unusual Message” (Sıradışı Mesaj) sanat projesi katılımcı ülkeleri ise şöyle;

KIBRIS, ÇİN, POLONYA, TÜRKİYE, İRAN, AMERİKA, RUSYA, MEKSİKA, KORE, KOSOVA, ROMANYA, FRANSA, BOSNA HERSEK.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurucu Rektör Akpınar, mezunlara seslendi
Kurucu Rektör Akpınar, mezunlara seslendi
KAÜ’de yatay geçiş başvuruları başladı
KAÜ’de yatay geçiş başvuruları başladı
DAÜ ATAUM Yönetim Kurulu Prof. Dr. Necdet Osam'ı ziyaret etti
DAÜ ATAUM Yönetim Kurulu Prof. Dr. Necdet Osam'ı ziyaret etti
DAÜ ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 denetimleri tamamlandı
DAÜ ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 denetimleri tamamlandı
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Eroğlu ve Ekibi, Kamu-Sen’i Ziyaret Etti!
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Eroğlu ve Ekibi, Kamu-Sen’i Ziyaret Etti!
DP Heyeti KTAMS’ı Ziyaret Etti!
DP Heyeti KTAMS’ı Ziyaret Etti!
Tıp-iş Başkanı Varış, Kamu Sağlık Merkezlerindeki Güvenlik Eksikliklerinin Giderilmesini İstedi!
Tıp-iş Başkanı Varış, Kamu Sağlık Merkezlerindeki Güvenlik Eksikliklerinin Giderilmesini İstedi!
Özçınar,Mevlevi, Zümrütköy ve Akçay’ı Ziyaret Etti!
Özçınar,Mevlevi, Zümrütköy ve Akçay’ı Ziyaret Etti!
Yeşilırmak’ta yangın
Yeşilırmak’ta yangın
Arter, TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaret etti
Arter, TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaret etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim