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13 Aralık 2016 Salı 09:03

DAÜ Gazetecilik Bölümü TAK’ı Ziyaret Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencileri, “ajans haberciliği” konusunda Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

DAÜ Gazetecilik Bölümü TAK'ı Ziyaret Etti
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“HABER YAZIMI” DERSİNDE BU HAFTA “AJANS HABERCİLİĞİ” KONUSUNU İŞLEYEN ÖĞRENCİLER TAK’TA İNCELEMELER YAPTI

 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencileri, “ajans haberciliği” konusunda Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Ziyarette TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, ajans haberciliği konusunda öğrencilere bilgi verdi ve onların sorularını yanıtladı.

TAK Müdür Yardımcısı Selim Kumbaracı da öğrencilere ajansın bölümlerini gezdirerek bilgi verdi.

SAYGILI: “AJANS, HABERCİLİK KONUSUNDA YAYIN ORGANLARININ MUTFAĞI”

TAK Müdürü Saygılı, öğrencileri kabulünde yaptığı konuşmada, TAK ziyaretinin öğrencilere iyi bir ufuk yaratmasını temenni etti ve ajans haberciliği konusunda destek vermekten mutlu olduğunu söyledi.     

Ajansın, habercilik konusunda yayın organlarının mutfağını oluşturduğunu kaydeden Saygılı, ajansların haber akışını en güvenilir şekilde yapmaya çalışan kuruluşlar olduğunu, TAK’ın belgeye dayalı olmadan haber hazırlamadığını belirtti.

Saygılı, TAK’ın, güvenilir haberin okuyucuya hızlı bir şekilde ulaşmasında ve halkın sesi olmada önemli bir görevi bulunduğunu vurguladı.

DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Ersoy ise “Haber Yazımı” dersinin bu haftaki konusunun “ajans haberciliği” olmasından ötürü TAK’ı ziyaret ettiklerini belirtti ve Neriman Saygılı’ya gösterdiği nezaketten dolayı teşekkür etti.

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