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DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YENİ BİNASINA TAŞINDI

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YENİ BİNASINA TAŞINDI

16 Ağustos 2018 Perşembe 23:00
DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YENİ BİNASINA TAŞINDI

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YENİ BİNASINA TAŞINDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, 2018-2019 Akademik Yılı’nda öğrencilerine yeni ve modern binasında eğitim vermeye hazırlanıyor. Tadilat çalışmalarının tamamlandığı binada, DAÜ’nün diğer engelli dostu birimlerinde olduğu gibi, engellilerin binayı kullanımında hayatlarını kolaylaştırmak, karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak için gerekli altyapı düzenlemeleri de gerçekleştirdi.

Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, binanın, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ ilkesi doğrultusunda, öğretmen adayı öğrencilerin öğrendikleri kuramsal bilgiyi bireysel ve grup çalışma deneyimleriyle hayata geçirebilecekleri ortamlarla modernize edildiği; bu kapsamda mevcut bilgisayar laboratuvarları, PDR Grup Terapi Odası ve PDR Bireysel Danışmanlık Odasına ek olarak, Özel Eğitim Odası, Çok Amaçlı Sınıf ve Çok Amaçlı Atölye odalarının eklendiği belirtildi.

Dersliklerin tümünün multimedya öğrenme ortamları yaratmak amacıyla başta akıllı tahta olmak üzere gerekli teknolojik altyapıyla donatıldığı binada, bir de 80 kişilik Konferans Salonu oluşturuldu.

Nitelikli Eğitimciler Yetiştiriliyor

1999 yılında kurulan DAÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Temel Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Özel Eğitim, Güzel Sanatlar Eğitimi ve Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümlerinde nitelikli eğitimciler yetiştiriliyor. Eğitim Fakültesi’nde ayrıca Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli), Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezli), Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Tezli), İngiliz Dili Eğitimi (Tezli/Tezsiz), Okul Öncesi Eğitim (Tezli/Tezsiz) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli) alanlarında yüksek lisans ile İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora eğitimi verilmektedir.  

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam Fakültenin akademik mükemmellik, entelektüel özgürlük, özverili hizmet, güven ve eşitlik üzerine kurulu olduğunun altını çizerek hedeflerinin alanında uzman nitelikli eğitimciler yetiştirmek olduğunun altını çizdi.

AQAS Akreditasyonuna Sahip

Prof. Dr. Osam kalite güvencesi ve akreditasyonun son derece önemli olduğuna dikkat çekerek İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nün merkezi Almanya’da olan AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs) tarafından akredite edildiğini; Okul Öncesi Öğretmenliği Programının da aynı akreditasyon sürecinden geçmekte olduğunu vurguladı.

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