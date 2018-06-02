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DAÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden “Yıl Sonu Konseri”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri “Yıl Sonu Konseri” gerçekleştirdi.

DAÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden “Yıl Sonu Konseri”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri “Yıl Sonu Konseri” gerçekleştirdi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 00:03
DAÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden “Yıl Sonu Konseri”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri “Yıl Sonu Konseri” gerçekleştirdi.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen konsere öğrenciler, öğrenci velileri, akademisyen ve yönetsel personelin yanı sıra halktan da yoğun ilgi vardı. Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri başarılı geçen bir eğitim yılının ardından sergiledikleri performans ile katılımcılara güzel bir müzik şöleni sundular.

Konser öncesi açılış konuşması gerçekleştiren Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Memduh Özdemir, öğrencilerin yıl içerisinde öğrendikleri bilgi ve deneyimleri halk ile paylaşmalarının mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Bu tür etkinliklerin eğitimin devamı olması açısından da önemine dikkat çeken Prof. Özdemir, konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konserde DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim görevlileri; Serkan Çankaya’nın Gitar Dörtlüsü, Lale Langal’ın Halk Müziği Topluluğu, Aleksandr Zabolotkov’un öğrenci Yaylı Sazlar Orkestrası, son sınıf öğrencileri; Deniz Amcazade’nin Piyano Resitali, Şevval Altay ve Piyano eşlikcisi öğretim görevlisi Maka Rothery’nin sunduğu Şan Konseri, öğretim görevlisi ve koro şefi Erkan Dağlı yönetiminde Müzik Öğretmenliği Programı Bölüm Korosu, performanslarını sergiledi.

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Konser sonrasında duygularını paylaşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, öğrencilerin her geçen yıl bir öncekinden daha üstün performans sergilediklerini, Bölümün ileriki yıllarda da başarılı çalışmalarını artırarak sürdüreceğine inandığını dile getirdi. Prof. Dr. Osam, gerçekleşen konserden ötürü çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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