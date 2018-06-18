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DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde, mezunları için Yemin Töreni düzenledi.  Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bugün saat 11:00’de, gerçekleştirilen Yemin Töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını atmış oldular.   

DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde, mezunları için Yemin Töreni düzenledi.  Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bugün saat 11:00’de, gerçekleştirilen Yemin Töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını atmış oldular.   

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:24
DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde, mezunları için Yemin Töreni düzenledi.  Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bugün saat 11:00’de, gerçekleştirilen Yemin Töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını atmış oldular.   

75 eczacı, çarşamba günü gerçekleştirilecek olan 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde; “insanlığa hizmet etmek ve mesleklerinin ideallerini ve taahhütlerini desteklemek için” yemin etti.

DAÜ açıklamasına göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan Yemin Töreni’nin açılışında konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin eczacılığa giden yolda bugün çok önemli bir adım atılacağını belirtti. Prof. Dr. Şahin birçok farklı ülkeden mezun verdiklerinin altını çizerek her bir mezunun çok iyi birer eczacı olacağına inandığını ve DAÜ’nün adını daha da yukarılara taşıyacaklarına inandığını vurguladı. Tüm mezunları tebrik eden Prof. Dr. Şahin meslek hayatlarında mezunlara başarılar diledi. 

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Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Eczacılık Fakültesi’nden mezun olup ülkelerine gidecek olan her bir mezunun DAÜ’yü ülkesinde temsil edeceğini belirtti. Prof. Dr. Osam, “Üniversitenin kimliği hayat boyu sizin kimliğinizle eşdeğer bir biçimde devam edecektir. Bu kimliğe zarar gelmesi demek kendi kimliğinize de zarar gelmesi demektir. Bunu korumak için elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullanarak mezun olmak bir son değil yeni bir başlangıçtır dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisi sonrasında  Pharm. B. ve Pharm. D. program birincilerine Prof. Dr. Osam ve Prof. Dr. Şahin tarafından ödülleri takdim edildi.  Ardından ise öğrencilere Yemin Belgeleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları ve Öğretim Üyeleri tarafından sunuldu. Tören, mezunlar onuruna düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.

 

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Son Güncelleme: 18.06.2018 17:47
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