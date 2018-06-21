DAÜ Dr Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin ilk mezunları için hekimlik andı töreni düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ortak yürütülen Uluslararası Tıp Programı ilk mezunlarını verdi.



DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, ilk mezunları için Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni” düzenledi. Töreni Sağlık Bakanı Filiz Besim de izledi.



22 yeni hekim sabah düzenlenen tören ile hekimlik yemini etti, akşam da 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’nde diplomalarını aldı.



Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Dr. Küçük Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, ilk mezunları vererek tarihe geçmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.



Mezunların yılların çalışması ve emeği sonucu yeni yaşam ve mücadelenin kapılarını açtıklarını kaydeden Prof. Dr. Gökçora, 5 farklı ülkeden mezunlarının olduğunu ifade etti



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz de, DAÜ ile ortak bir mutluluk paylaştıklarını ifade etti.DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise, DAÜ açısından oldukça önemli bir gün olduğunu kaydederek, üniversitenin kuruluşundan itibaren sağlık kavramının son yıllarda belli bir noktaya geldiğini ifade etti.Öte yandan “1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni” kapsamında mezun öğrenciler tarafından Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi bahçesine 22 zeytin fidanı dikildi.