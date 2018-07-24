DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne başvuru başladı

İstanbul’daki Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak eğitimini sürdüren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne başvuru süresi başladı.



DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne yapılacak olan GCE A Level kontenjan başvurularının 29 Ağustos tarihine kadar devam edeceği ve GCE A Level tıp kontenjanlarının sonuçlarının 31 Ağustos’ta açıklanacağı belirtildi.



KKTC’li öğrencilere yönelik DAÜ Giriş ve Burs Sıralama Sınavı’nda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının 21 Eylül’e kadar devam edeceği kaydedildi.



Kayıt işlemleri ile ilgili evrak ve harç ücretlerine dair gerekli bilgi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin resmi internet sayfası http://www.emu.edu.tr adresinden edinilebilecek.



Açıklamada, KKTC uyruklu öğrencilerin IGCSE, GCE A/AS Level sınav sonuçları ile belirlenen kontenjanlar çerçevesinde Üniversite başvuru kabullerinin de devam ettiği belirtildi.



