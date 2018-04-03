DAÜ'DEN KANSER HASTALARINA GİYSİ YARDIMI

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDEN KANSER HASTALARINA GİYSİ YARDIMI



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle oluşturduğu Geri Dönüşüm Projesi çerçevesinde topladıkları kıyafet ve ayakkabıları Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı.



Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, konuyla ilgili açıklamasında, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin derneğin ‘Kıyafet Toplama Kampanyası’ duyurusuna destek amaçlı kendilerini arayanlar arasında olduğunu ve topladıkları giysilerle onlarca hastaya ilaç alınacağını belirtti.



Dernek, katkılarından dolayı öğrencilere Onur Belgesi takdim etti