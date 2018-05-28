Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106525
ALTIN
191.415
DOLAR
4.5793
STERLİN
6.1005
EURO
5.3254
Gönyeli'de 1 cinayet 2 ölüm, işte detaylar...
Son Dakika
GÖNYELİ'DEKİ CİNAYETİN DETAYLARI
Gönyeli cinayetinde bir aileden 2 kişi hayatını kaybetti!
Son Dakika
Oğlunu öldüren cani anne
Gönyeli’de cinnet geçiren anne çocuğunu öldürdü
Kabatzola tutuklu yargılanacak
KABATZOLA TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

DAÜ'den başarılı öğrencilere nakdi çek ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üstün başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi.

DAÜ'den başarılı öğrencilere nakdi çek ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üstün başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 23:19
DAÜ'den başarılı öğrencilere nakdi çek ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üstün başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi. Fakülte ve Yüksekokullarda ilk 10’a girmeyi başaran 100’ü aşkın öğrenciye 25 Mayıs 2018 Cuma günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, saat 15:00’de düzenlenen tören ile 3 kategoride nakdi çek teslim edildi.

Tören açılışında konuşan DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Üniversite için son derece önemli olan söz konusu törene katılan herkese hoşgeldiniz diyerek öğrenciler ile birlikte olmak ve başarılarından dolayı kendilerini onurlandırmanın mutluluk verici olduğunu vurguladı. Başarılı olan tüm öğrencileri gönülden tebrik ettiğini belirten Prof. Dr. Besler, üniversite olarak öğrencilerin başarılarına katkı koymayı ve başarıların devamını sağlamak için motive etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Prof. Dr. Besler tüm öğrencilere başarılarının devamını diledi. 

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Besler, İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğrencileri Sahar Iqbal, Malak Tareq Abd Alalah Shibean ve Ayşe Uslu’ya temsili hediye çeklerini takdim etti. Tören, öğrencilerin, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri, Bölüm Başkanları ve Öğretim Üyeleri eşliğinde nakdi çeklerini teslim almaları ile devam etti. Ödüller birincilere brüt asgari ücretin 3 katı, ikincilere 2 katı ve üçüncülere ise brüt asgari ücret miktarı olarak 3 kategoriye ayrılıyor.

Öte yandan söz konusu etkinlikte Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Yeterlilik Sınavı’nda ilk üçe girmeyi başaran öğrencilere diz üstü bilgisayar da takdim edildi. Etkinliğe ayrıca çok sayıda öğretim üyesi de katılarak öğrencilerin mutluluğunu paylaştı.   

Not: Haberle ilgili DAÜ TV tarafından hazırlanan görüntülere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

banner277
https://doguakdeniz-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/medyamerkezi_radyo_emu_edu_tr/EW9kQz2unKVHgl63c0m_vgkB-_-K95fYcr-t8Gg8SnmBvQ?e=cVQmr9

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Piyangosu’nda 400 Bin TL Girne'de
Devlet Piyangosu’nda 400 Bin TL Girne'de
KAÜ’den bir fırsat daha…
KAÜ’den bir fırsat daha…
Aktüerya Bilimleri Programı DAÜ'de açılıyor
Aktüerya Bilimleri Programı DAÜ'de açılıyor
Gönyeli'de 1 cinayet 2 ölüm, işte detaylar...
Gönyeli'de 1 cinayet 2 ölüm, işte detaylar...
"EROĞLU, ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI"
"EROĞLU, ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI"
29 Mayıs 2018 Salı Gündemi
29 Mayıs 2018 Salı Gündemi
Gönyeli’de aile faciası…
Gönyeli’de aile faciası…
Meclis Genel Kurulu 8 Saat Süren Çalışmalarını Tamamladı
Meclis Genel Kurulu 8 Saat Süren Çalışmalarını Tamamladı
GÜNGÖRDÜ ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI
GÜNGÖRDÜ ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI
Gönyeli cinayetinde bir aileden 2 kişi hayatını kaybetti!
Gönyeli cinayetinde bir aileden 2 kişi hayatını kaybetti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim