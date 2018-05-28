DAÜ'den başarılı öğrencilere nakdi çek ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üstün başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi. Fakülte ve Yüksekokullarda ilk 10’a girmeyi başaran 100’ü aşkın öğrenciye 25 Mayıs 2018 Cuma günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, saat 15:00’de düzenlenen tören ile 3 kategoride nakdi çek teslim edildi.

Tören açılışında konuşan DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Üniversite için son derece önemli olan söz konusu törene katılan herkese hoşgeldiniz diyerek öğrenciler ile birlikte olmak ve başarılarından dolayı kendilerini onurlandırmanın mutluluk verici olduğunu vurguladı. Başarılı olan tüm öğrencileri gönülden tebrik ettiğini belirten Prof. Dr. Besler, üniversite olarak öğrencilerin başarılarına katkı koymayı ve başarıların devamını sağlamak için motive etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Prof. Dr. Besler tüm öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Besler, İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğrencileri Sahar Iqbal, Malak Tareq Abd Alalah Shibean ve Ayşe Uslu’ya temsili hediye çeklerini takdim etti. Tören, öğrencilerin, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri, Bölüm Başkanları ve Öğretim Üyeleri eşliğinde nakdi çeklerini teslim almaları ile devam etti. Ödüller birincilere brüt asgari ücretin 3 katı, ikincilere 2 katı ve üçüncülere ise brüt asgari ücret miktarı olarak 3 kategoriye ayrılıyor.

Öte yandan söz konusu etkinlikte Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Yeterlilik Sınavı’nda ilk üçe girmeyi başaran öğrencilere diz üstü bilgisayar da takdim edildi. Etkinliğe ayrıca çok sayıda öğretim üyesi de katılarak öğrencilerin mutluluğunu paylaştı.

Not: Haberle ilgili DAÜ TV tarafından hazırlanan görüntülere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://doguakdeniz-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/medyamerkezi_radyo_emu_edu_tr/EW9kQz2unKVHgl63c0m_vgkB-_-K95fYcr-t8Gg8SnmBvQ?e=cVQmr9