DAÜ'de “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi için Geri Dönüşüm Materyalleri Sergisi”nin 2. gerçekleştirildi

“Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi için Geri Dönüşüm Materyalleri Sergisi”nin 2. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Rahme UYGARER önderliğinde gerçekleştirildi.

24. Mayıs. 2018 – bugün, 08:30-16:00 saatleri arasında Doğu Akdeniz Üniverstesi Merkezi Derslikler Binasında (CL), ZEEG 402 – Zihin Engelliler için Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım II dersi kapsamında, “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi için Geri Dönüşüm Materyalleri Sergisi”nin 2. Dr. Rahme UYGARER önderliğinde gerçekleştirildi. Doğu Akdeniz Üniverstesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 4. Sınıf öğrencilerinin Dr. Rahme UYGARER’in rehberliğinde bir dönem boyunca emek vererek tasarlamış oldukları geri dönüşüm materyalleri sergilediler. Geri dönüşüm materyalleri özel gereksinimli bireylere beceri/kavram öğretimini yapmak ve pekiştirmek için geliştirilip tasarlanmışdır.