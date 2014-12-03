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DAÜ 'De Olağanüstü Toplandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu, rektör ataması konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplandı.Toplantıda,  Vakıf Yöneticiler Kurulu'na iletilmek üzere rektör adayı belirlenmesi bekleniyor.

DAÜ 'De Olağanüstü Toplandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu, rektör ataması konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplandı.Toplantıda,  Vakıf Yöneticiler Kurulu'na iletilmek üzere rektör adayı belirlenmesi bekleniyor.

03 Aralık 2014 Çarşamba 10:37
DAÜ 'De Olağanüstü Toplandı
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SENATO'NUN VYK'YA ÖNERİLMEK ÜZERE REKTÖR ADAYI BELİRLEMESİ BEKLENİYOR

 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu, rektör ataması konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
Toplantıda,  Vakıf Yöneticiler Kurulu'na iletilmek üzere rektör adayı belirlenmesi bekleniyor.

Senato,  rektörlükteki toplantı salonu yerine Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde toplandı. Senato üyeleri, Rektörlük tarafından verildiğini iddia ettikleri talimatla Senato salonunun kapalı tutularak girişlerinin engellendiğini savundular.

Senato toplantısı 51 üyenin 36'sının katılımıyla başladı. Rektör olmadığı için toplantıya başkanlık yapacak oturum başkanını belirlemek üzere oylama yapıldı.  Oylama sonucunda oturum başkanlığına seçilen Prof. Dr. Aykut Hocanın  Divan Kurulu'nu  oluşturarak toplantıyı açtı.

Hocanın yaptığı konuşmada, Senato'nun üyelerin üçte birinin imzasıyla yasaya uygun bir şekilde ve tek gündemle olağanüstü  toplandığını belirtti.
 Yüksek İdare Mahkemesi'nin  Prof. Dr. Necdet Osam'ın rektör vekili olarak atanmasının yürürlüğünü durdurduğunu hatırlatan Hocanın,  DAÜ'de şu anda rektör bulunmayışı nedeniyle sorunlar yaşandığını, mezun olan öğrencilerin diplomalarının verilmesiyle ilgili sıkıntılar yaşandığını kaydetti.
Hocanın,  Yüksek İdare Mahkemesi'nin; Senato tarafından önerilmediği için  Prof. Dr. Necdet Osam'ın rektör vekilliğini durdurduğunu belirterek, Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun Senato'nun önerdiği adayı rektör olarak atamama yetkisi bulunduğunu  ancak Senato'nun önermediği bir kişiyi de   rektör  olarak atayamayacağını kaydetti.

Hocanın toplantıda rektörlük problemlerini tartışarak atamayla ilgili karar almaya çalışacaklarını söyledi.

Hocanın'ın konuşmasını ardından Senato toplantısı basına kapalı devam etti.

Anahtar Kelimeler:
Rektörlük Http://www.kibrismanset.com/Daü Toplatı
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