DAÜ'de “KKTC’de Organ Bağışı'' konuşulacak

DAÜ’DE “KKTC’DE ORGAN BAĞIŞI” KONUŞULACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Programı ile KKTC Sağlık Bakanlığı iş birliğinde “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenleniyor.

“Organların toprak olmasın, bir bedende hayat bulsun” sloganıyla, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü, saat 10.00’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşecek olan seminere, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı İç hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar konuşmacı olarak katılacak. Doç. Dr. Oygar, KKTC’de Organ Bağışı, organ nakilleri, KKTC İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası hakkında katılımcıları bilgilendirecek. Söz konusu seminere, DAÜ personelinin ve öğrencilerinin yanı sıra birçok dernek, kurum, kuruluşun destek vermesi bekleniyor. Seminerin sonunda ayrıca KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından dileyenlerden Organ Bağışı Kaydı da alınabilecek.

İç hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, organ bağışının önemi konusuna dikkat çekerek, 2015 yılında Organ Nakli Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından 25 başarılı böbrek nakli gerçekleştirdiklerini, 14’ünün beyin ölümü gerçekleşen vericilerden, 11’inin ise canlı vericilerden oluştuğunu belirtti. Organ Bağışı’nın kişi hayattayken Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu Sekreteryası’na başvuru sonucunda yapıldığını bildiren Doç. Dr. Oygar, böylesine yararlı bir bilgilendirme seminerinin DAÜ ev sahipliğinde düzenleniyor olmasının vatandaşlarımıza ulaşma adına memnuniyet verici olduğunu, etkinliğe katılan kişilerin de dilerlerse yanlarında kimlik kartlarını getirerek organ bağışı kaydı yaptırabileceğini vurguladı.