Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.595
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816
Kenevir Halil 3 gün tutuklu kalacak
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Tabela hırsızları teminata bağlandı
TABELA HIRSIZLARI TEMİNATA BAĞLANDI
Meyhane magandaları teminata bağlandı
MEYHANE MAGANDALARI TEMİNATA BAĞLANDI
Gök 5 gün daha tutuklu kalacak
GÖK 5 GÜN DAHA TUTUKLU...
banner256

DAÜ'de “KKTC’de Organ Bağışı'' konuşulacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Programı ile KKTC Sağlık Bakanlığı iş birliğinde “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenleniyor.

DAÜ'de “KKTC’de Organ Bağışı'' konuşulacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Programı ile KKTC Sağlık Bakanlığı iş birliğinde “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenleniyor.

18 Mayıs 2018 Cuma 19:22
DAÜ'de “KKTC’de Organ Bağışı'' konuşulacak

DAÜ’DE “KKTC’DE ORGAN BAĞIŞI” KONUŞULACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Programı ile KKTC Sağlık Bakanlığı iş birliğinde “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenleniyor.

“Organların toprak olmasın, bir bedende hayat bulsun” sloganıyla, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü, saat 10.00’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşecek olan seminere, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı İç hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar konuşmacı olarak katılacak. Doç. Dr. Oygar, KKTC’de Organ Bağışı, organ nakilleri, KKTC İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası hakkında katılımcıları bilgilendirecek. Söz konusu seminere, DAÜ personelinin ve öğrencilerinin yanı sıra birçok dernek, kurum, kuruluşun destek vermesi bekleniyor. Seminerin sonunda ayrıca KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından dileyenlerden Organ Bağışı Kaydı da alınabilecek.

İç hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, organ bağışının önemi konusuna dikkat çekerek, 2015 yılında Organ Nakli Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından 25 başarılı böbrek nakli gerçekleştirdiklerini, 14’ünün beyin ölümü gerçekleşen vericilerden, 11’inin ise canlı vericilerden oluştuğunu belirtti. Organ Bağışı’nın kişi hayattayken Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu Sekreteryası’na başvuru sonucunda yapıldığını bildiren Doç. Dr. Oygar, böylesine yararlı bir bilgilendirme seminerinin DAÜ ev sahipliğinde düzenleniyor olmasının vatandaşlarımıza ulaşma adına memnuniyet verici olduğunu, etkinliğe katılan kişilerin de dilerlerse yanlarında kimlik kartlarını getirerek organ bağışı kaydı yaptırabileceğini vurguladı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Erhürman Basın Toplantısı Düzenleyecek
Başbakan Erhürman Basın Toplantısı Düzenleyecek
Cumhurbaşkanı Vekili Töre Erenköy Mücahitler Derneği Heyetini Kabul Etti.
Cumhurbaşkanı Vekili Töre Erenköy Mücahitler Derneği Heyetini Kabul Etti.
"Bakan Çeler'den gençlere 19 mayıs mesajı"
"Bakan Çeler'den gençlere 19 mayıs mesajı"
Dış Basın Birliği 19 Mayıs Mesajı Yayımladı!
Dış Basın Birliği 19 Mayıs Mesajı Yayımladı!
KTAMS'ten İsrail'e kınama!
KTAMS'ten İsrail'e kınama!
Başbakan Erhürman'dan 19 Mayıs Bayram Mesajı
Başbakan Erhürman'dan 19 Mayıs Bayram Mesajı
UBP, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
UBP, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Çevre konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı!
Çevre konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı!
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “Mor ve Ötesi ” konser verecek
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “Mor ve Ötesi ” konser verecek
KTOEÖS, Pazartesi günü Meclis önünde eylem yapacak
KTOEÖS, Pazartesi günü Meclis önünde eylem yapacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim