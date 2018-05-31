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DAÜ'de Afrika Kültürel Gecesi düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Afrikalı öğrencilerini çatısı altında bulunduran Afrikalı Öğrenciler Birliği (ASA), Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis’in ev sahipliğinde Afrika Kültürel Gecesi düzenledi.

DAÜ'de Afrika Kültürel Gecesi düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Afrikalı öğrencilerini çatısı altında bulunduran Afrikalı Öğrenciler Birliği (ASA), Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis’in ev sahipliğinde Afrika Kültürel Gecesi düzenledi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 19:56
DAÜ'de Afrika Kültürel Gecesi düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Afrikalı öğrencilerini çatısı altında bulunduran Afrikalı Öğrenciler Birliği (ASA), Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis’in ev sahipliğinde Afrika Kültürel Gecesi düzenledi.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen etkinliğe katılan çok sayıda Afrikalı öğrenci, bir gün önce yapılan kültürel eser yarışmasının sonuçlarını büyük bir ilgi ile takip etti. Etkinlikte, farklı kategorilerde kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Çeşitli kültürel aktivitelerin düzenlendiği etkinlikte, Afrika’nın dört bir yanından eğitim görmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen öğrenciler, kendi ülkelerine özgü kıyafetleri, dansları ve müzikleriyle geceye renk kattı. DAÜ’de şu anda 11 farklı Afrikalı öğrenci birliği bulunuyor ve bu birlikler üniversitenin düzenlediği tüm aktivitelere aktif katılım gösteriyor.

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