DAÜ BTYO’dan Meslek Lisesi Mezunlarına Sınavsız Giriş Ve Devlet Bursu Olanağı

Doğu Akdeniz Üniversitesi - Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nun (DAÜ-BTYO), KKTC uyruklu meslek lisesi, endüstri meslek lisesi ve ticaret lisesi mezunlarına, 2 yıllık ön lisans programlarına sınavsız giriş hakkı ile ailelerin ekonomik durumuna bakılmaksızın doğrudan devlet bursu olanağı sağladığı belirtildi.

KKTC meslek lisesi mezunu Türkiye uyruklu öğrenciler ise, ÖSYM kanalı ile DAÜ-BTYO bölümlerine yerleştirildikleri takdirde, KKTC uyruklu öğrencilere uygulanan harç ile aynı ücretten faydalanabilecekler.

DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, 2 yıllık bölümlerden mezun öğrencilerin başarılı olmaları durumunda, ilgili 4 yıllık programlarında yine sınavsız ancak DAÜ’nün dikey geçiş kurallarına uygun olarak eğitimlerini sürdürebilme şansına sahip olduklarını belirterek, 2 yıllık bölümlerden mezun olma koşulu ile 2+1’den yararlanılarak 3 yıllık programdan da mezun olma hakkının bulunduğuna dikkat çekti.



İlkan, DAÜ-BTYO mezunlarının devlet iş kurma kredisi alma şansına sahip olduğunu, kredide düşük ve uzun vadede ödeme imkanları bulunduğunu belirtti.

DAÜ-BTYO’nun sınavsız öğrenci kabul eden bölümlerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin eylül ayı sonuna kadar DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

