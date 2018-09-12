DAÜ BÖTE’de KKTC Uyruklu Öğrenci Kayıtları Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü’nde, 2018 – 2019 Akademik Yılı için KKTC uyruklu öğrencilerin kayıtlarına devam ediliyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ BÖTE’ye 2 ve 3 yıllık ön lisans mezunlarının da geçiş hakkı bulunuyor.

4 yıllık lisans eğitimi veren ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı olan DAÜ BÖTE Bölümü’nde yüksek lisansa devam etmek isteyenler için de lisansüstü programlar bulunuyor.

