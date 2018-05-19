DAÜ Belgesel Günleri yedinci yılını kutluyor

DAÜ BELGESEL GÜNLERİ YEDİNCİ YILINI KUTLUYOR

2011 yılından beri devam eden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü Belgesel Günleri, yedinci yılını kutluyor.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim – Tercümanlık Bölümü son sınıf öğrencilerinin çevirileriyle Türkçe'ye kazandırılan belgeseller 22 Mayıs 2018 tarihinde, 10:30 – 12:30 saatleri arasında, Üniversite kampüsünde yer alan Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda gösterime girecek.

İnsanlığın pes etmeyen, mücadeleci özünü ve insanlığın geldiği son noktayı farklı yönlerden sorgulayan belgesellerin çevirilerini Ahu Karaca, Merve Gürbüz, Pınar Bayram, Şöhret Sertbay ve Dila Şimşek gerçekleştirdi.

Farklı türdeki belgesellerin altyazı çeviri süreciyle ilgili kısa sunumların da yer alacağı etkinlik, çeviri sektörünün beklentilerini karşılamayı amaç edinmiş olan DAÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü’nün uygulamalı eğitiminin en somut örneklerinden biri olarak 22-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında, 10:30 – 12:30 saatleri arasında izleyiciyle buluşacak.