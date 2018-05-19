DAÜ – Ataum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ten 19 Mayıs mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ – ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıl dönümü nedeniyle bir bildiri yayınladı.



DAÜ’den verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bildirisinde “19 Mayıs 1919 ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ilk adımlarının atıldığı, Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Eylem Safhası’nı başlattığı gündür. Bir milletin tüm yokluklara karşın var olma azmini gösterdiği gündür.” ifadelerine yer verdi.



Cumhuriyeti, Türk gençliğine emanet eden Atatürk’ün Türk gençliğinin de bu emaneti nasıl koruyacağını “Gençliğe Hitabe”de açıkladığını anlatan Göktürk, Atatürk’ün “19 Mayıs benim doğum günümdür” şeklindeki ifadesiyle de bu güne verdiği önemi vurguladığını kaydetti.Göktürk bildirisinde, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapmak uğruna toprağa düşmüş olan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımızla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum.” ifadelerini kullandı