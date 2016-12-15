DAÜ-AKUT İle İTÜ-AKUT “Temiz Düşün” Çevre Temizliği Ve Çevre Koruma Projesi'ne Destek Verdi

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi üyesi DAÜ-AKUT ile İTÜ-AKUT, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen “Temiz Düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi'ne destek verdi.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi üyesi DAÜ-AKUT ile İTÜ-AKUT, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen “Temiz Düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi'ne destek verdi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi, üye üniversitelerin AKUT ekipleri ile projeye katkı sağlamak amacıyla 13-16 Aralık tarihleri arasında düzenlediği temizlik kampanyası, Girne bölgesinin ardından bugün Gazimağusa'da devam etti.

Gazimağusa Surlarında gerçekleşen çalışmaya, DAÜ ve İTÜ AKUT ekipleri ile Sivil Savunma personeli katıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinatörlüğünde, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi tarafından yürütülen temizlik kampanyasına yarın da Güzelyurt'ta devam edilecek.