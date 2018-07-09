DAÜ, 9. Uluslararası Yaz Okulu devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı tarafından organize edilen DAÜ Uluslararası Yaz Okulu, 17 farklı ülkeden 500’ün üzerinde öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

DAÜ’ Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden verilen bilgiye göre, kampta, Rusya, Ukrayna, Türkiye, Almanya, Kazakistan, Türkmenistan, Mısır, İran, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Moldova, Fas, Belarus, İngiltere, Kırgızistan, Özbekistan ve Filistin’den öğrenciler yer aldı. Katılımcılar, aldıkları İngilizce dil eğitiminin yanı sıra; kültür, sanat ve spor aktivitelerine de katılarak üniversite yaşamını ve Kıbrıs kültürünü daha yakından deneyimleme fırsatı yakalıyor.

9. DAÜ Uluslararası Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında, 5 Temmuz Perşembe günü, DAÜ Deniz Tesisleri’nde “The Gala Night 2018” düzenlendi.

DAÜ 9. Uluslararası Yaz Okulu 31 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek.

