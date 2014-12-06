DAÜ “9. Eestec Başkanlar Toplantısı”nda Temsil Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) EESTEC - LC Famagusta (Electrical Engineering Students’ European Association - Local Committee) ile 9. EESTEC Başkanlar Toplantısı’nda temsil edildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, EESTEC LC Banja Luka tarafından organize edilen 28 farklı ülkeden 50’yi aşkın mühendislik adayının katıldığı 9. EESTEC Başkanlar Toplantısı’nda (EESTEC Chairpersons’ Meeting - ECM) DAÜ ve KKTC’yi, DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Toğrul Abbasov temsil etti.

EESTEC LC Famagusta Başkanı Toğrul Abbasov’dan alınan bilgiye göre, üyelerinin teknik ve kişisel becerilerini geliştirmek, farklı kültürler tanımasına öncülük etmek amacıyla kurulmuş bir organizasyon olan EESTEC, ECM katılımcılarına EESTEC uluslararası ilişkileri geliştirme amaçlı proje yönetimi, bütçe planlama, stratejik planlama gibi yönetimsel becerileri kazandırmak ve uluslararası düzeyde etkinlikler ve işbirliği düzenleme hakkında çalışma oturumları ve tartışmaları sunan farklı etkinlikler gerçekleştirdi.

5 gün devam eden etkinliğin 3’üncü günü düzenlenen ve ”Open Day” denilen fuar ise öğrenciler, üniversiteler ve şirketleri bir araya getirmekle beraber katılımcılara kendi ülke, şehir, üniversite veya şirketlerini tanıtma şansı sundu.

Açıklamaya göre, EESTEC başta elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği öğrencileri olmak üzere bütün üniversite, enstitü ve teknik okul öğrencileri için, yine bu öğrenciler tarafından 1986 yılında Eindhoven, Hollanda’da kurulmuş uluslararası bir organizasyon.

DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ve DAÜ Uluslararası Ofis işbirliği ile faaliyet gösteren uluslararası bir öğrenci kulübü olan EESTEC – LC Famagusta, EESTEC’in tam üyelik statülü 39 yerel komitesinden biri olmakla beraber bölgede tek temsiliyet hakkına da sahip olma özelliğini taşımakta.