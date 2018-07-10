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DAÜ 3.KKTC Uluslararası Korolar Festivali Başladı!

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Korolar Festivali Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) organizasyonu ile dün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

DAÜ 3.KKTC Uluslararası Korolar Festivali Başladı!

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Korolar Festivali Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) organizasyonu ile dün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

10 Temmuz 2018 Salı 12:16
DAÜ 3.KKTC Uluslararası Korolar Festivali Başladı!


 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Korolar Festivali Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) organizasyonu ile dün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, açılışa Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, DAÜ Rektör Yardımcıları, çok sayıda dekan ve bölüm başkanı da katıldı.
DAĞLI
Açılışta konuşan DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi, Festival Direktörü Koro Şefi Erkan Dağlı festivalin ana temasının insan, sevgi ve sanatın içsel duygularını korolar aracılığı ile her duygu ve her can ile Türkiye ve diğer milletlerle paylaşmak olduğunu kaydetti.
ÖZDEMİR
DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Memduh Özdemir, payşalılacak olan sanatsal güzelliklerin dostlukları pekiştireceğine inandığını aktardı.
OSAM
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün bilim üretmenin yanında topluma olan sorumluluklarını en üst seviyede yerine getirmeyi büyük bir anlayış içinde uzun yıllardır yaptığını ifade ederek, DAÜ tarafından sanatın her açıdan toplumla buluşturulmasının kaçınılmaz bir vizyon meselesi olduğunu bildirdi.
“DAÜ olarak sanata Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda önem vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Osam, festivalin ülkede ve DAÜ’de büyük anlamı olmaya başladığını aktardı.
Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Osam, DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı ve besteci Prof. Memduh Özdemir ile Türkiye’den besteci Yrd. Doç. Dr. Nedim Yıldız ve Yrd. Doç. Dr. Aykut Önder Sarıçiftçi’ye “Doğu Akdeniz Üniversitesi Koro Müziği Hizmet Ödülü’’takdim edildi.
Festival, katılımcı koroların KKTC’li Besteci Oskay Hoca’nın korolar için düzenlediği “Bahçada Guzu” isimli Kıbrıs türküsünü çoksesli olarak seslendirmesinin ardından 2011 yılından beridir KKTC ve Güney Kıbrıs’ta çeşitli organizasyonlarda sahne alan Papageorgio String Quartet konseri ile devam etti.
KPKD Otello Çoksesli Korosu, Sonare Çoksesli Korosu, ASÜ Oda Korosu, Ankara Gelişim Korosu ve Kıbrıs Havaları Derneği Korosu’nun da sahne aldığı festival 14 Temmuz’a kadar devem edecek.
 

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Son Güncelleme: 10.07.2018 15:32
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