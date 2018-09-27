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DAÜ, 3.Kez Dünya Listesinde

İngiltere merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education’ın  (THE)  açıkladığı Dünya Üniversite Sıralaması’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)  üçüncü kez yer aldı.

DAÜ, 3.Kez Dünya Listesinde

İngiltere merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education’ın  (THE)  açıkladığı Dünya Üniversite Sıralaması’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)  üçüncü kez yer aldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:47
DAÜ, 3.Kez Dünya Listesinde

İngiltere merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education’ın  (THE)  açıkladığı Dünya Üniversite Sıralaması’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)  üçüncü kez yer aldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 79 farklı ülkeden  bin 258 üniversitenin yer aldığı THE 2018 – 2019 Dünya Üniversite Sıralaması’nda DAÜ 601-800 dilimi arasında  yer alarak 2017 yılından itibaren bu başarıyı üçüncü kez gerçekleştirmiş oldu.
 
Üniversiteleri öğretim, araştırma, bilgi transferi, uluslararası görünüm, akademik yayınlar, akademik yayınlara yapılan atıflar, uluslararası akademik kadro, uluslararası öğrenci sayısı, sosyal faaliyetler, topluma yapılan hizmetler gibi kriterlere göre sıralayan THE’nin hazırladığı listede Oxford, California Institute of Technology, Stanford, Cambridge, MIT, Harvard ve Princeton gibi üniversiteler de yer alıyor. 

Açıklamada, DAÜ’nün uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla eğitimde ambargo olmadığını bir kez daha kanıtladığı, önceki sıralamalarda Türkiye üniversiteleri listesinde gösterilen DAÜ’nün THE Dünya Listesi’nde ise Kuzey Kıbrıs üniversitesi olarak yer aldığı vurgulandı.

Listede Türkiye’den 23, Güney Kıbrıs’tan ise 2 üniversitenin yer aldığı, Türkiye’den ilk bin içerisine giren 13 üniversite arasında DAÜ’nün, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile aynı sırayı paylaşarak 6. sırada yer aldığı ifade edildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün söz konusu listede dünya sıralamasında 601-800’lük dilim içerisinde yer aldığını belirterek, elde edilen başarıdan onur ve gurur duyduklarını vurguladı. 

Prof. Dr. Osam, başarının asla tesadüf olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade ederek, DAÜ’nün eğitimde adanın en iyisi, dünyada ise en iyilerinden biri olduğunu belirtti.   
 

Son Güncelleme: 27.09.2018 14:49
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