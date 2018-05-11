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DAÜ 25. Yıl Mezunları Onurlandırma Töreni 18 Mayıs'ta yapılıyor

“Ağaç yaprağıyla gürler”

DAÜ 25. Yıl Mezunları Onurlandırma Töreni 18 Mayıs'ta yapılıyor

“Ağaç yaprağıyla gürler”

11 Mayıs 2018 Cuma 13:57
DAÜ 25. Yıl Mezunları Onurlandırma Töreni 18 Mayıs'ta yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından “25. Yıl Mezunları Onurlandırma Töreni” gerçekleştirilecek. Her yıl geleneksel olarak yapılan tören, bu yıl 18 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 19:00’da, Rektörlük Binası Havuz Başı’nda yer alacak. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, etkinlikle ilgili yapmış olduğu açıklamada DAÜ’nün 106 farklı ülkeden gelen 20 binin üzerinde öğrencisi ve 52 bini aşkın mezunu ile dünyanın dört bir yanına yayılan çok büyük bir aile olduğu vurguladı. Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün gerçek başarılarının ardında bu büyük ailenin ve özellikle mezunlarının güçlü aidiyet hislerinin çok önemli bir rolü olduğunu belirtti.

1993 yılının tüm DAÜ mezunlarını 18 Mayıs Cuma akşamı, DAÜ Rektörlük Binası Havuz Başı’nda görmeyi arzu ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Osam, “Mezunlarımızla bir araya gelmekten ve onların başarılı iş yaşamlarını yakından takip etmekten büyük bir keyif ve mutluluk duyuyoruz. DAÜ, öğrencisini sadece eğitim hayatında değil, mezuniyetten sonraki yaşamında da yalnız bırakmayan bir Üniversitesir. Mezunlarımız bizim gurur kaynağımızdır. “Ağaç, yaprağıyla gürler” atasözünde olduğu gibi, bizler de mezunlarımızla birlikte dimdik ayakta kalmaya ve gelişmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.   

DAÜ-MİKA Müdürü Derviş Ekşici ise 1993 yılı mezunlarının katılacağı ve Rektörlük Binası Havuz Başı’nda gerçekleşecek olan 18 Mayıs Buluşması’nın, mezunların güzel anılarının yeniden canlanmasına imkân verirken, aslında hiç kopmayan ve bundan böyle daha da güçlenecek olan köklü bağları bir kez daha hatırlatacağını söyledi. Ekşici, adanın en köklü yüksek eğitim kurumu Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin gücünü mezunlarından alarak; bu güçle ayakta kalmaya ve sesini dünyaya mezunlarıyla duyurmaya devam edeceğini belirtti.

Son Güncelleme: 11.05.2018 14:04
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