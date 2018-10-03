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DAÜ, 2018 – 2019 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ CUMA GÜNÜ YAPILIYOR

DAÜ, 2018 – 2019 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ CUMA GÜNÜ YAPILIYOR

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:16
DAÜ, 2018 – 2019 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ CUMA GÜNÜ YAPILIYOR

DAÜ, 2018 – 2019 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ CUMA GÜNÜ YAPILIYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018 – 2019 Akademik Yılı’nı açmaya hazırlanıyor. Başarılı bir akademik yılı geride bırakan DAÜ, 5 Ekim 2018, Cuma günü, saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştireceği açılış töreni ve ilk ders sunumu ile yeni akademik yıla başlayacak.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayacak olan törende açılış konuşması DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Osam’ın konuşmasının ardından ise Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Dr. Fabio L. Grassi tarafından ilk ders sunumu gerçekleştirilecek.

Fabio L. Grassi Kimdir?

Fabio L. Grassi, 1963 yılında Roma’da doğdu. Türkiye ve İtalya’nın dış politikadaki rolü üzerine doktora yaptı. Dört ayrı akademik alanda (Modern Tarih, Yakınçağ Tarihi, Yakın Doğu Kültürleri ve Uluslararası İlişkiler Tarihi) uzman olan Grassi, 2005-2008 yılları arasında Yakın Türkiye Tarihi konusunda İtalya’da yer alan Chieti-Pescara Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. 2005-2009 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Didaktiği Bölümü’nde İtalyan dili üzerine dersler verdi. 2010 ile 2011 yıllarında yine Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin Koordinatörü pozisyonunda çalıştı. İtalya’daki çeşitli üniversitelerde tarih profesörü ve koordinatörlük görevlerinde bulunan Grassi, 2011 yılından beridir La Sapienza Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi ve 2015 yılından itibaren de Rektör Danışmanı görevini yürütüyor. Fabio L. Grassi 7 dil biliyor.

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