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01 Şubat 2017 Çarşamba 16:24

DAÜ, 2016 – 2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezun Ve Velilerine Resepsiyon Düzenledi

DAÜ, 2016 – 2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezun Ve Velilerine Resepsiyon Düzenledi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2016 – 2017 Akademik Yılı güz dönemi mezunları ve velilerine mezuniyet resepsiyonu düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, mezuniyet töreni öncesinde gerçekleş resepsiyon Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer aldı.

Resepsiyona,  DAÜ Rektörü, Rektör yardımcıları, dekanlar, bölüm başkanları, akademik ve yönetsel personel ile öğrenci ve veliler katıldı.

DAÜ TV sinevizyon gösterimiyle başlayan etkinlikte, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi, INKA Grubu ve Grup INDIGO müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Gece, mezunlar adına kesilen mezuniyet pastası ile sona erdi.

Gecede konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, mezuniyet gününün kendileri için gururlu bir gün olduğunu ifade etti.

Mezuniyetin emeklerin karşılığının alındığı gün olduğunu belirten Osam, mezunların kalben herzaman DAÜ’de olacağını söyledi.

Osam, tüm mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.

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