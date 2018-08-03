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Dancebase Art Studio Gösterisi Çarşamba Günü Sahnelenecek!

ELDE EDİLECEK GELİR KEMAL SARAÇOĞLU LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI’NA BAĞIŞLANACAK

Dancebase Art Studio Gösterisi Çarşamba Günü Sahnelenecek!

ELDE EDİLECEK GELİR KEMAL SARAÇOĞLU LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI’NA BAĞIŞLANACAK

03 Ağustos 2018 Cuma 08:29
Dancebase Art Studio Gösterisi Çarşamba Günü Sahnelenecek!


ELDE EDİLECEK GELİR KEMAL SARAÇOĞLU LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI’NA BAĞIŞLANACAK

DanceBase Art Studio, 11. yılsonu gösterisini altıncı kez Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahneleyecek. Gösteri, 8 Ağustos Çarşamba günü saat 20:00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alacak.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre Dancebase Show Pop Art 11 etkinliğinin bilet bedeli 10 TL olarak belirlenirken, elde edilecek tüm gelir Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve ailelerine umut olacak.
Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce yaptığı açıklamada, “Her zaman çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olan başta Dancebase Art Studio Direktörü Sayın Ahu Karaderi ve tüm Dancebase ailesi ve dansçılarının 6. kez, kanserle mücadele eden miniklerimiz ve ailelerine destek olabilmek için sahnede olacak olmaları bizleri çok mutlu etmiştir. Her sene daha da muhteşem bir dans şölenine dönüşen ve ‘Dans Bir Umut Olsun’ ilkesiyle Kemal Saraçoğlu Vakfı üyelerine umut olan bu organizasyona tüm dans severleri davet eder, bir kez daha tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 03.08.2018 11:36
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