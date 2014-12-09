Dance Of Cyprus’un Yeni Oyunu 15 Aralık’tan İtibaren Mevlevi Müzesi’nde Sahnelenecek

Şeb-i Arus nedeniyle Tanju Hastunç’un projelendirdiği Dance of Cyprus’un yeni oyunu “Semanın Hikmeti”, 15-20 Aralık tarihleri arasında 6 gece boyunca Lefkoşa’daki Mevlevi Müzesi’nde sahneleniyor.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Bayan Meral Eroğlu himayelerinde, Gençlik ve Kültür Dairelerinin katkılarıyla saat 20:00’de sahnelenecek olan oyun, “tüm insanlığı kucaklayan Mevlana’nın sevgi felsefesiyle” kurgulandı.

Metinlerini şair Filiz Naldöven’in kaleme aldığı, görsel yönetmenliğini Hakan Çakmak’ın yaptığı, afiş tasarımıyla grafik animasyonlarını Fırat Tüzünkan’ın hazırladığı “Semanın Hikmeti” oyununun yönetmenliğini Nehir Demirel yaptı.

Dance of Cyprus’tan verilen bilgiye göre ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriler davetiyeli olacak ve rezervasyon için Gençlik Dairesi’nin 22 76784 ve 22 82787 numaralı telefonlarından müracaat kabul edilecek.