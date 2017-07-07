“Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Yeşil Meslekler” Semineri Düzenlendi

Avrupa Komisyonu, “Yeşil Hafta 2017” kapsamında “Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Yeşil Meslekler” semineri ile “yeşil meslek” kavramının önemini vurguladı.

SEMİNER İLE “YEŞİL MESLEKLER” VE “YEŞİL BECERİLER” HAKKINDA AB VE KIBRIS TÜRK TOPLUMUNDAKİ FIRSATLAR, UYGULAMALAR VE POLİTİKALAR İLE İLGİLİ TARTIŞMA BAŞLATMAK AMAÇLANIYOR

Lefkoşa, 7 Temmuz 17 : Avrupa Komisyonu, “Yeşil Hafta 2017” kapsamında “Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Yeşil Meslekler” semineri ile “yeşil meslek” kavramının önemini vurguladı.

“Yeşil meslekler” ve “yeşil beceriler” hakkında AB ve Kıbrıs Türk toplumundaki fırsatlar, uygulamalar ve politikalar ile ilgili tartışma başlatma amacı taşıyan seminer, Lefkoşa Merit Otel’de saat 10.30’da başladı.

Yerel girişimlerin yanı sıra AB politikaları ve Avrupa’dan örnekler sunulan etkinlik İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ile Mimar Mühendis Odaları Birliği ortaklığında, AB Bilgi Merkezi tarafından düzenleniyor.

Seminerin açılış konuşmalarını , AB Program Destek Ofisi’nden Operasyonlar Takım Lideri Alessandro Bianciardi ile Ekonomi Bakanlığı’ndan Ekonomi Uzmanı Mehmet Uluç yaptı.

Ardından AB Uzmanı Delas Galgoczi “AB çevre politikaları, yeşil mesleklerin nasıl yaratıldığı ve en iyi uygulamalar” ; Çevre Mühendisleri Odası’ndan Yasemin Çobanoğlu “Çevre sektöründe yerel yeşil iş fırsatları ve yeşil beceriler”, İnşaat Mühendisleri Odasından Gülcan Yalınca “AB finansmanı, inşaat mühendislerine yönelik yeşil ekonomi hakkında farkındalık yaratma projesi”, Makine Mühendisleri Odası’ndan Tamer Zaim “Enerji sektörnde yerel yeşil iş fırsatları ve yeşil beceriler” ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nden Bahri Türkmen “Binalarda enerji verimliliği konusunda gençlerin eğitimi ve istihdam edilebilirliğinin sağlanması projesi” konulu sunumlar yaptılar.

BİANCİARDİ

AB Program Destek Ofisi’nden Operasyonlar Takım Lideri Alessandro Bianciardi konuşmasında, çevreyi korumanın meslekler ve işler açısından iyi olduğunun hükümetler ve iş sektörleri tarafından keşfedilmeye başlandığını kaydetti.

Bianciardi, yeşil politikalara dayanan bir ekonominin yenilikçi, kaynak verimliliği bulunan , büyümeyi uyaran ve isdihtamı destekleyici olduğunu söyledi.

AB ekonomisinin ağırlıklı olarak çevreye bağımlı olduğunu dile getiren Bianciardi, çevresel ürünler ve hizmetler sektörünün kirlilike baş etmeye ve doğal kaynakların idare edilmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Yeşil mesleklerin sadece eko-endüstri sekötürünü içermediğini ifade eden Bianciardi, organik tarım, sürdürülebilir tarımve eko turizmin sağlıklı çevreye bağlı olduğunu ve bir çok mesleğin de bundan dolaylı olarak etkilendiğini anlattı.

Bianciardi, Avrupa’da yeşil teknoloji ve meslekler alanında bu konuda kaydedilen büyük ilerlemeye rağmen, AB üye ülkeleri arasında hala önemli farklılıklar bulunduğunu da söyledi.

Kıbrıslı Türkler için atık, su ve enerji sektörü gibi sektörlerde çok sayıda yeşil meslek fırsatı bulunduğunu kaydeden Bianciardi, Mali Yardım Programı ile AB’nin Kıbrıslı Türkleri bu yönde desteklediğini belirtti.

ULUÇ

Ekonomi Bakanlığı’ndan Ekonomi Uzmanı Mehmet Uluç da konuşmasında, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak 2008 yılından itibaren AB uyum çalışmaları kapsamında ciddi şekilde iyileştirmeler yaptıklarını ve çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ürün güvenliği yasası, meteoroloji yasası, sermayenin ve malların serbest dolaşımı, şirketler yasası ve tüketicileri koruma yasası açısından AB ile tam uyumlu olunduğunu ifade eden Uluç, buna ek olarak ikincil tüzüklerin ise bitme aşamasında olduğunu belirtti.

Uluç, özellikle KKTC’de kullanılan akaryakıtın fuel oil olması dolayısıyla tüketiciye piyasa arzı sağlayabilmek ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayabilmek açısından 2011 yılında yenilenebilir enerji yasasının geçirildiğini de ifade etti.

Uluç, 2014 yılında Yenilenebilir Enerji Gözetim ve Denim Yasası’nın yasallaşmasıyla birlikte bu döneme kadar 1000’den fazla başvuru talebi alındığını ve kurulum izni verildiğini de söyledi.

Uluç, bu kişilerin 2014 yılından itibaren Kıb-Tek ile mahsuplaşmaya başladığını dile getirdi.

2016 sonundan bu yana akaryakıtla ilgili AB uyum çalışmaları kapsamında 5 tüzük çalışmasının devam ettiğini ifade eden Uluç, bunları, “Yakıt Kalitesini İzleme Sistemleri Tüzüğü”, “Biyoyakıtlar ve Sera Gazı Salımının Azaltılması Tüzüğü”, “Yakıtlardan Çıkan Uçucu Gazların Tutulmasına yönelik Tüzük”, “İstasyonlardaki Uçucu Gazların Tutulmasına Yönelik Tüzük” “ ve Bio Yakıtlarla ilgili Geri Dönüşüm Tüzüğü” olarak sıraladı.

Tüm bunların yürütülmesi, gözetim ve denetiminin daha planlı yapılabilmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, Enerji Dairesi Kurulması yönünde çalışmalar yaptığını da kaydeden Uluç, Enerji Dairesi’nin kurulmasına ilişkin yasanın teknik komitede görüşüldüğünü ve yasallaşmasının planlandığını söyledi.

(ÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI