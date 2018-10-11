DAHA TEMİZ BİR AYLUGA GÖLETİ İÇİN EL ELE VERİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği’nin (MAKAMER) iş birliğinde, 11 Ekim 2018 Perşembe günü, 08:00 – 10:00 saatleri arasında “Ayluga Göleti Temizlik” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe; Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Gazimağusa Çevre Koruma Dairesi Birim Sorumlusu Çağan Coşkuner ile MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan’ın yanı sıra, projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Namık Kemal Lisesi öğrencileri destek verdi. “Ayluga Doğal Yaşam Parkı” projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi kapsamında gerçekleşen “Ayluga Göleti Temizlik” etkinliği; bölgenin korunması, halk tarafından kullanılabilmesi ve tanıtılmasını amaçlıyor.

“Lütfen Kirletmeyin”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, yaptığı konuşmada bu bölgenin Gazimağusa’nın nefes alacağı bir bölge olduğunu kaydederek, “Yıllardır Ayluga Göleti için çeşitli projeler geliştirilmekte ve geçen yıl DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi’nin birlikte yönettiği çalışma çerçevesinde gerçekleşen projede de ciddi ilerlemeler kaydedilmektedir. Ancak bu çevrenin çöplük içerisinde gözükmesi bizi çok üzüyor. Biz temizliyoruz ama Mağusamızın diğer bölgelerinde olduğu gibi insanlar buraya da çöp atıyorlar. Lütfen çevreyi kirletmeyin. Umarım bu bölge bir daha bu hale gelmez. Temizlik etkinliğine katılan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Birlikte Hareket Etmeliyiz”

Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal da çevre sorununun ülkemizin en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Çabalar yetersiz kalıyor. Çevreyi yetişkinler kirletiyor. Biz 15 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde bir temizlik kampanyası yaptık. Belediyelerimizin ve derneklerimizin katkılarıyla, Mağusa’nın çıkışından Aslanköy’e kadar olan refüjlerin ve çevresinin temizliği yapıldı. Tabii ki bu çalışmaların artarak devam etmesi gerekiyor. Çevrenin genel temizliği konusunda bir arada ortak bir şekilde hareket etmemiz ve halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

“Farkındalık Yaratmayı Amaçlıyoruz”

Gazimağusa Çevre Koruma Dairesi Birim Sorumlusu Çağan Coşkuner de konuşmasında sivil toplum kuruluşlarına destek vererek çevreyle ilgili farkındalık yaratmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Çevre sorunumuz çok büyük bir sorundur. Amacımız, bu gibi farkındalık etkinlikleri ile insanlara bir şekilde ‘kirletmemeyi’ alıştırmaktır” dedi.

DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, konuşmasında DAÜ olarak bu etkinlikte yer almaktan dolayı büyük mutluluk içerisinde olduklarını dile getirerek, “Ayluga Doğal Yaşam Parkı ismini verdiğimiz Ayluga Göleti’nde bir proje hazırlıyoruz. Proje tamamlanma aşamasına geldi. Bu projede DAÜ, Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Kaymakamlığı, Çevre Koruma Dairesi ve MAKAMER temsilcileri her Cuma günü bir araya gelerek çalışıyor. Burada sadece bir kısmını gördüğümüz pisliğin, bütün gölet çevresine yayılmış olduğunu gözlemledik. Bu etkinlik, farkındalık yaratmak ve projemizin başladığını halka duyurmak için düzenlendi. Ne Gazimağusa Belediyesi’nin, ne de DAÜ’nün göletin veya sulak alanların istismar edilmesinde hiçbir rolü bulunmamaktadır. Tüm gönüllü katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yasaların Hassasiyetle Yapılması Gerekir”

MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan da, “Mağusa’da ve ülkemizde çevre ile ilgili sorunların dikkate alınarak bu tür etkinliklerin düzenlenmesi çok güzel. MAKAMER olarak biz bu tür projelere destek veriyoruz. Ancak bu işi temelden çözmenin yolu; yasama ve yürütmeyi yürüten üst düzey yöneticilerimizin, yapılacak olan yasalarda gerekli hassasiyeti göstererek, yasaları buradaki ekolojik denge bozulmadan düzenlenmesi ve devamında da yerel yönetimlerin yasaları uygulamayı ve çevre temizliğinin devamlılığını ve sürekliliğini sağlamayı kendilerine görev edinmeleri gerekir” dedi.