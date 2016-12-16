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16 Aralık 2016 Cuma 11:02

"DAHA ÖNCE GÖREVDEN ALINMALIYDI"

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un YÖDAK Başkanlığından alınma kararı ile ilgili Kıbrıs Manşet’e önemli açıklamalarda bulundu.

'DAHA ÖNCE GÖREVDEN ALINMALIYDI'
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 Serdar DENKTAŞ: "DAHA ÖNCE GÖREVDEN ALINMALIYDI."

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un YÖDAK Başkanlığından alınma kararı ile ilgili Kıbrıs Manşet’e önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birçok konuda uyuşmadıklarını belirten Denktaş , Akıncı’nın Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un YÖDAK Başkanlığından alınma kararına yönelik desteklerinin tam olduğunun altnı çizdi.



YÖDAK başkanı Prof.Dr. Hüseyin Gökçekuş'un görevden alınması konusuyla ilgili Kıbrıs Manşetin sorularını yanıtlayan Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birçok konuda fikir ayrılıkları bulunmasına rağmen YÖDAK olayında gerekeni yaptığını, hatta bu kararı almakta geç bile kaldığını söyleyerek YÖDAK'ın bu derece yıpratılmaması adına bu karar çok daha önce alınması gerekliliğine vurgu yaptı.



Akademik kişiliğiyle alakalı saygı duyulan bir kişi olan Prof.Dr Hüseyin Gökçekuş'un , üniversiteler konusunda ve Yüksek Öğretim kurumları arasında tarafsızlığını yanında Başkanlığın gerektirdiği iyi yönetim ilkesini uygulayamadığını ve YÖDAK'IN yipranmasina sebep olduğunu belirten Denktaş , eski YÖDAK Başkanı ile ilgili soruşturma başlatıldığı zaman Gökçekuş’un Hükümete yazılı olarak savunma şeklinde bir bilgilendirme yaptığını açıklayarak Gökçekuş'a yazılı olarak kurumun daha fazla yıpratılmaması adına istifa etmesini tavsiye ettiğini de sözlerine ekledi.

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YödakSerdar Denktaş
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