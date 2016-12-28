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28 Aralık 2016 Çarşamba 14:10

DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ!

Ailesi perişan!

DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ!
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DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ!
Lefkoşa’da yaşayan 19 yaşındaki Nazlı Mevsimler’in günlerdir kayıp olduğu bildirilirken, genç kızın daha önce de evden kaçtığı öğrenildi

Lefkoşa’da yaşayan 19 yaşındaki Nazlı Mevsimler’den 5 gündür haber alınamıyor. Cumartesi günü işten çıkan ancak eve gitmeyen Mevsimler’e ailesi ulaşamıyor. Polise başvuran aile kayıp bildirimi yaparken, polisin her yerde genç kızı aradığı belirtildi. Lefkoşa’da bir işyerinde çalışan genç kızın daha önce de evden kaçtığı öğrenildi.
Daha önce evden ayrılan ve günler sonra kendiliğinden ortaya çıkan 19 yaşındaki Nazlı Mevsimler 5 gündür kayıp. Mevsimler’in Cumartesi gününden beridir kayıp olduğu, ailesinin polise başvurduğu belirtilirken, genç kızın kısa bir süre önce Lefkoşa-Dumlupınar bölgesinde bir işyerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Cumartesi günü öğlen saatlerinde işten çıkan genç kızın evine gitmediği, geç saatlere kadar gelmeyince ailesinin tedirginlik yaşadığı ifade edildi. Telefonlarına ulaşılmayan Mevsimler’in daha önce de evden kaçtığı ve günler sonra bulunduğu öğrenildi.

Star Kıbrıs


 
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