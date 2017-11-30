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Yine İş Kazası!

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30 Kasım 2017 Perşembe 08:54

DAHA 45 YAŞINDAYDI...

Evli ve 2 çocuk babası 45 yaşındaki iş insanı Hasan Aksaray, Ankarada tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

DAHA 45 YAŞINDAYDI...
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Başkent Lefkoşa’ya bağlı Göyeli dün, bölgenin sevilen isimlerinden 45 yaşındaki iş insanı Hasan Aksaray’ın acı haberiyle sarsıldı.
Olgun Aksaray Oğulları Ltd. direktörlerinden olan 45 yaşındaki Hasan Aksaray’ın bir süre önce iş kazası geçirdiği ve Türkiye’nin Ankara ilinde tedavi gördüğü öğrenildi.
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Hasan Aksaray evli ve 2 çocuk babasıydı.
Aksaray’ın zamansız vedası başta ailesi, yakınları, dostları olmak üzere tüm ülkede büyük üzüntü yarattı.
Aile yakınlarından, naaşı Türkiye’den getirilen Hasan Aksaray’ın bugün Gönyeli Camisinde kılınacak öğle ve cenaze namazına müteakip köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

 
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Hasan AksarayIş Kazasıölüm
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