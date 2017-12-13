DAĞYOLUNDA KAZA

Girne Değirmenlik dağyolunda öğle saatlerinde meydana gelen kazada bir TIR hasar aldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken kazalı TIR’ın yoldan çekilmesiyle yol yeniden trafik akışına açıldı. Ayrıntılar birazdan
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