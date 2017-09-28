DAĞYOLUNDA FECİ KAZA!

Girne -Değirmenlik Anayolu’nda trafik kazası meydana geldi; kazada bir kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, yolun 6-7 km'leri arasında Çetin Alkan (E-54) yönetimindeki KA 895 plakalı pick-up araç, Değirmenlik istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarptı ve 10 metre derinliğindeki dere yatağı içerisine yuvarlandı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip kontrol altına alındı.
Girne -Değirmenlik Anayolu’nda trafik kazası meydana geldi; kazada bir kişi yaralandı.