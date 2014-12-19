Dağyolu Şehitleri’nin Ailelerine, Malül Gazilere Ve Mücadele Yıllarında Kahramanlık Gösteren..

Şehit ve Malul Gaziler Derneği, Dağyolulu şehitlerin ailelerine, malul gazilere ve TMT bünyesinde çalışan bir kişiye onur belgesi ve altın kaplama madalya takdim etti.

Dağyolu Şehitliği yanında bulunanDağyoluSpor Kulübülokalinde bu akşam düzenlenen törende konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, KKTC halkının yüzde 65’inin şehit ailesi olduğunu söyledi.

Ersan, Kıbrıs Türkü’nün 1956-1974 arası 1300 şehit verdiğini, bugün itibarıyla 2 bin 953 şehit çocuğu, 500 şehit ebeveyni, 289 malul gazi ve 154 malul bulunduğunu söyledi.

Törende, şehitler Süleyman Ali Uluçamgil, Akın Mehmet, Necat Yusuf,Ayer Aziz ve Mustafa Salim’in aile temsilcilerine; malul gaziler Fikret Yalçın, Burhan Karasalih ile Ali Amca’ya; ayrıca mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıklarından dolayı TMT mensuplarından Mustafa Hacıahmetoğlu’na onur belgesi ve altın kaplama madalya takdim edildi.

Törene, Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Girne Kaymakamı Mehmet Envergil ile Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de katıldı